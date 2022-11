https://sputniknews.lat/20221117/politologo-occidente-tiene-un-juicio-sobre-catar-que-en-el-trasfondo-es-racista-1132515184.html

Politólogo: "Occidente tiene un juicio sobre Catar que, en el trasfondo, es racista"

A partir del 20 de noviembre, Catar albergará la fiesta más grande del fútbol. Ahí, 32 selecciones se disputarán la Copa del Mundo en una sede que ha sido... 17.11.2022, Sputnik Mundo

"Catar es un error", sentenció hace unos días el expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, en una entrevista con el medio suizo Tages-Anzeiger. De acuerdo con el viejo líder de la asociación futbolística más importante del mundo, el país ubicado en Oriente Medio es muy pequeño para un evento de esta magnitud. Asimismo, Blatter, quien abandonó su puesto en medio de un escándalo de supuestos sobornos durante su mandato en la FIFA, señaló que, cuando se eligió al territorio catarí como sede, la Federación no tomaba en consideración los aspectos sociales o de derechos humanos que hoy tienen a Catar en medio de la polémica. Pero él no fue el único. A los señalamientos sobre la sede se unió la voz de la Ministra del Interior de Alemania, Nancy Faeser, quien criticó la decisión de otorgarle a Catar el derecho a hospedar el Mundial por ser un país donde, dijo, se violan los derechos humanos.Por su parte, Philipp Lahm, excapitán de la selección alemana de futbol y actual director del comité organizador de la Eurocopa 2024, publicó hace unos días una columna para el medio Zeit Online en donde aseveró que el Mundial "no tiene cabida" en el país árabe, al tiempo que criticó la desigualdad de género en dicha nación. No solo criticó al país sede, también señaló a la FIFA.Los medios también han hecho su parte. Diarios como The Guardian, de Reino Unido; The Washington Post, de EEUU, y, más recientemente, el francés Le Canard Enchaîné, que publicó una caricatura en donde representan a los futbolistas cataríes con aspectos asociados a grupos terroristas, han criticado la sede de la copa. Sin embargo, todas estas críticas en contra de Catar —un país no occidental y en donde se practica el islam— demuestran, también, que existen prejuicios sobre Oriente Medio que tienen un trasfondo racista, asegura en entrevista con Sputnik Erick del Ángel Landeros, maestro en Historia Moderna y Contemporánea del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A pesar de esto, dijo el experto, con la organización de la Copa del Mundo, Catar tiene la oportunidad de modificar "ciertas nociones o juicios o paradigmas" que se han construido desde la cultura occidental. La imagen prejuiciosa de Oriente Medio como una zona problemática, agregó el experto, apareció desde antes de que se anunciara la realización del Mundial en territorio catarí.Asimismo, el experto señaló que, desde Occidente, se espera que en Catar ocurra "lo que la narrativa dicta": violaciones a los derechos humanos, actos de desigualdad y discriminación contra las mujeres y los homosexuales, entre otros posibles comportamientos. Sin embargo, depende de las autoridades cataríes la organización de una Copa del Mundo que proyecte positivamente a la nación en el panorama internacional. Catar es el primer país árabe en albergar este torneo. De acuerdo con datos de la FIFA, hasta mediados de octubre se habían vendido casi tres millones de entradas a los partidos que se celebrarán en este Mundial. La demanda ha sido mayor entre fanáticos del país árabe, Estados Unidos, Arabia Saudita, Inglaterra, México, los Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Francia, Brasil y Alemania.

