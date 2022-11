https://sputniknews.lat/20221117/rusia-repudia-conjeturas-sobre-supuestos-drones-iranies-para-el-conflicto-en-ucrania-1132535505.html

Rusia repudia conjeturas sobre supuestos drones iraníes para el conflicto en Ucrania

Rusia repudia conjeturas sobre supuestos drones iraníes para el conflicto en Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Vershinin, cuestionó los señalamientos de algunos Estados occidentales de que Irán... 17.11.2022, Sputnik Mundo

Algunos países de Occidente afirman sin pruebas que Irán está entregando actualmente drones a Rusia para usarlos en el conflicto ucraniano, algo que Moscú y Teherán rechazaron ya rotundamente. Desde el Gobierno iraní declararon que los vehículos no tripulados fueron enviados muchos meses antes del inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania.Vershinin destacó que su país comparte la opinión oficial de Irán de que los Estados que lanzan esas acusaciones falsas son los mismos que tratan de justificar sus envíos ilegales de armas a Ucrania. El viceministro subrayó que con ese comportamiento los países occidentales se desacreditan como participantes honestos del acuerdo nuclear con Irán.Antes, Francia, Gran Bretaña y Alemania (firmantes del acuerdo nuclear con Irán) exigieron a la Secretaría de la ONU enviar sus expertos a Ucrania para hacer una investigación sobre los supuestos drones iraníes.Desde Rusia remarcaron que la Secretaría de la ONU tiene funciones técnicas y no posee mandato ni tampoco expertos y que el inicio de una eventual investigación por instrucciones de un grupo de países constituiría una violación del artículo 100 de la Carta de la ONU.De acuerdo con ese artículo, el Secretario General y el personal de la Secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la ONU.

