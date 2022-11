https://sputniknews.lat/20221118/alemania-dispuesta-a-pagar-multas-por-sus-jugadores-que-critiquen-a-catar-2022-1132611133.html

Alemania, dispuesta a pagar multas por sus jugadores que critiquen a Catar 2022

Alemania, dispuesta a pagar multas por sus jugadores que critiquen a Catar 2022

El presidente de la Federación Alemana de Futbol (DFB, por sus siglas en alemán), Bernd Neuendorf, aseguró que él mismo podría pagar las multas que pudieran... 18.11.2022, Sputnik Mundo

Las declaraciones del líder alemán ocurren a solo unos días de que se inicie la Copa del Mundo Catar 2022 de la FIFA, una de las más criticadas de los últimos años debido a las leyes que operan en el país árabe, las cuales establecen castigos con cárcel y otro tipo de restricciones a la comunidad gay. En este contexto, Neuendorf afirmó que "personalmente, estaría preparado para pagar una multa" en caso de que se sancione a Neuer por llevar un brazalete arcoíris, símbolo de la población que se sale de la heteronorma.Manuel Neuer, quien ya fue campeón del Mundo en Brasil 2014, aprovechó para criticar el comunicado que emitió la FIFA hace dos semanas en el que pidió a los 32 equipos participantes "concentrarse en el fútbol" y "no dar lecciones de moral" durante el torneo internacional.Como parte de las recomendaciones a los viajeros alemanes, la Embajada de Alemania en Doha publicó una guía en la que advierte que, en Catar, está prohibida la embriaguez. Además, recomienda no hacer muestras públicas de cariño (sin importar la orientación sexual), no llevar carne de cerdo ni pornografía.

