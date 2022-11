https://sputniknews.lat/20221118/argentina-aspira-a-que-la-region-vuelva-a-tener-una-voz-propia-en-el-mundo-1132589370.html

"Argentina aspira a que la región vuelva a tener una voz propia en el mundo"

"Argentina aspira a que la región vuelva a tener una voz propia en el mundo"

En el marco de la gira internacional realizada por el presidente argentino, Alberto Fernández, el internacionalista Juan Pablo de María dialogó con GPS...

"Argentina aspira a que la región vuelva a tener una voz propia en el mundo" "Argentina aspira a que la región vuelva a tener una voz propia en el mundo"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, fue recibido por su par de Francia, Emmanuel Macron, en París, donde abordaron la búsqueda de una ruta pacífica para solucionar el conflicto en Ucrania, así como la polarización en Venezuela. Sobre la significación de esta gira para la política exterior impulsada por el presidente argentino, "este encuentro es de suma relevancia teniendo en cuenta la histórica relación entre ambos países", explicó el investigador en Relaciones Internacionales.Oportunidades para el diálogo político en VenezuelaEn este marco, "esta reunión va a incidir de manera sumamente importante en la promoción del diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición venezolana", sostuvo De María. A pesar de la relación entre el Gobierno francés y Guaidó, "el estrechar la mano de Maduro por parte de Macron da cuenta de un positivo gesto político y diplomático para mejorar la relación bilateral entre ambos Gobiernos", indicó.En este sentido, Alberto Fernández se ha mostrado dialoguista al respecto, "lo cual va a ayudar a los Gobiernos de Venezuela y Francia a promover lazos de cooperación", auguró. No obstante ello, "desde el Sur Global no debemos perder realismo, ya que desde una perspectiva crítica, los países centrales aun no han dejado de lado una idea de tinte neocolonial en cuanto a cómo ven regiones que les han servido para extraer materias primas, como lo son América Latina y África", concluyó De María.EEUU insta a Ucrania a negociarDesde Occidente advierten que "no se puede derrotar a Rusia en el campo de batalla", aseveró a Sputnik el analista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein.De cara a la inminencia del invierno, oficiales de EEUU han empezado a impulsar a Ucrania a empezar a pensar en mesas de paz con Rusia. En este marco, "hay una serie de expresiones de este conflicto que no sólo se manifiestan en el terreno bélico, sino también en el económico y político", sostuvo. Con respecto a lo económico, "ya sabemos que las principales consecuencias de las sanciones no están teniendo efecto en Rusia, sino en los propios países europeos", expresó Gelfenstein.En lo que concierne a lo político, "está ocurriendo que todas las reuniones multilaterales no están teniendo una resolución final, por lo que claramente no se logra adoptar una resolución que condene a Rusia, como es el deseo de EEUU y la OTAN", aseveró. A su vez, "hay muchos dirigentes políticos que se dan cuenta que todo lo que están enviando a Ucrania es dinero perdido, ya que el país no tiene ni tendrá capacidad de pagarlo", sostuvo.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y doctorando en Estudios Globales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre la incidencia de las empresas transnacionales en los Estados periféricos.Festival de cineEn el cierre cultural de M24 y Sputnik, nos contactamos con Carolina Garzón, con quien dialogamos sobre la onceava edición de "Tenemos que ver", el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Uruguay que comenzó el martes 15 de noviembre.En este bloque cultural también dialogamos con Charo Mato, quien nos explicó las características de su película "8 Cuentos sobre mi Hipoacusia".

