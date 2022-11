https://sputniknews.lat/20221118/bolivia-participa-por-primera-vez-en-el-concurso-infantil-y-juvenil-de-rosprirodnadzor-1132592459.html

El concurso está diseñado para fomentar hábitos ambientales y la preservación del medio ambiente en niños y adolescentes. Durante una reunión que sostuvo la jefa de Rosprirodnadzor, Svetlana Radiónova, con la embajadora de Bolivia en Rusia, María Luisa Ramos Urzagaste, se destacó la participación de este país latinoamericano.La jefa de Rosprirodnadzor agregó que esta es una buena oportunidad para que los niños expresen su visión, por ejemplo, a través de la nominación Generación ESG, que se ha vuelto muy popular, o Ecoproyecto, donde los niños crean dispositivos que ayudan a purificar el aire o el agua.Por su parte, la embajadora de Bolivia, María Luisa Ramos Urzagaste, felicitó a la titular de Rosprirodnadzor por la celebración de este proyecto y señaló que superar las barreras lingüísticas es especialmente valioso para los niños."Es un proyecto maravilloso y nuestros niños deben pronunciarse sobre estos temas. A veces, incluso nos enseñan lo que es bueno para el medio ambiente y lo que no lo es. Me gustaría que más niños de Bolivia conozcan este concurso. Lo principal es que no hay barreras lingüísticas en esta actividad y los niños se conocen, conocen Rusia y se interesan por temas comunes", resaltó María Luisa Ramos.La diplomática aseguró que se harán esfuerzos para que aún más niños bolivianos puedan participar en el concurso.El concurso internacional para niños y jóvenes La ecología es el asunto de todos fue establecido por Rosprirodnadzor en marzo del año pasado. Desde el anuncio del inicio de la segunda temporada, el concurso ha recibido más de 1.000 trabajos de niños de 33 países. Esta cifra es tres veces más grande que la del año pasado.Los niños y jóvenes de entre 6 y 17 años pueden participar en el concurso presentando una solicitud en el sitio web en nueve categorías: Eco-familia, Eco-escuela, Eco-mundo, Eco-proyecto, Eco-blogger, Eco-dibujo, Eco-focus, Eco-película y ESG-generación.La Viceprimera Ministra para Agricultura, Ecología y Bienes Inmuebles de Rusia, Victoria Abramchenko, dio su apoyo a este proyecto y presidió el jurado.

