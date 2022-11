https://sputniknews.lat/20221118/chile-aun-resuelve-su-crisis-politica-a-3-anos-del-acuerdo-que-empezo-el-proceso-constituyente-1132574998.html

Chile aún resuelve su crisis política a 3 años del acuerdo que empezó el proceso constituyente

El estallido social del 18 de octubre de 2019 sacudió a todo el país en cuestión de horas. Miles de manifestantes se movilizaron exigiendo mejoras en la educación y en el sistema de salud, el fin de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución, entre otras demandas.La crisis institucional se convirtió rápidamente en una crisis de gobernabilidad, lo que llevó a los partidos políticos a llegar a un acuerdo para salir de la grave situación que sacudía al país. Fue firmado el 15 de noviembre por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, a excepción del Partido Comunista.El acuerdo consistía en la realización de un plebiscito para que la ciudadanía eligiera si quería cambiar la actual Constitución y bajo qué modalidad: una Convención Constituyente o una Convención Mixta. En el plebiscito del 25 de octubre de 2020, la opción Apruebo a una nueva Constitución obtuvo el 78,27% de las preferencias, mientras que la opción Convención Constitucional, como órgano encargado de redactarla, fue la vencedora con el 78,99% de los votos. La Convención Constituyente se instaló el 4 de julio de 2021 y, tras 12 meses exactos de trabajo, presentó al país una propuesta de Constitución al país."El 15 de noviembre quedó en evidencia quiénes son los que estaban por la vía institucional, que son todos los partidos políticos. Ese acuerdo político por la paz social en una nueva Constitución fue la respuesta, como digo, a un ejercicio político institucional. Todo ese proceso finalmente termina en un rechazo de la propuesta constituyente el día 4 de septiembre", indicó Holzmann.Para el analista, el triunfo del Rechazo a la propuesta constituyente implica que la crisis política no tuvo solución. "Por lo tanto, queda larvada o ya latente, pero sin solucionar y es un tema que afecta al Gobierno, sin lugar a dudas".Según el analista, el Gobierno de Boric —que apoyó el Apruebo— asumió con el resultado del plebiscito "el fracaso del proceso político-institucional para superar la crisis de 2019" y del mecanismo elegido para ello, la Convención Constitucional. "Una derrota política directa al Gobierno", agregó.El nuevo proceso constituyenteTras el holgado triunfo del Rechazo con el 61,86% de los votos, los partidos políticos con representación parlamentaria han sostenido más de 10 reuniones para habilitar un nuevo proceso constituyente.Este nuevo proceso constitucional, a diferencia del anterior que comenzó con una hoja en blanco, contará con bordes constitucionales, por ejemplo: considera a Chile como una República democrática, cuya soberanía reside en el Estado "unitario y descentralizado", y se reconoce a Chile como un "Estado social y democrático de derechos", con división de poderes —Ejecutivo, Judicial y Legislativo—.Se acordó también reconocer a "los pueblos indígenas que habitan su territorio como parte de la nación chilena, que es una e indivisible". Este punto deja así de lado el debate sobre la plurinacionalidad, uno de los elementos más controversiales de la propuesta constituyente rechazada el plebiscito del 4 de septiembre.A pesar de las largas jornadas de reuniones, aún no se define qué órgano será el encargado de redactar la nueva Constitución. La oposición busca que sea un órgano mixto, entre parlamentarios y electos por votación popular, mientras que el oficialismo busca uno que sea 100% electo.Para el académico, el acuerdo del 15 noviembre es un pacto por la paz social y una nueva Constitución, que "son dos cosas separadas que se complementan"."Es necesario establecer que en el nuevo contexto se requiere una propuesta distinta, pero asumiendo que hay una latencia de un conflicto no resuelto, de una crisis no resuelta", agregó.La lógica doctrinaria del siglo XXEl Gobierno de Gabriel Boric apoyó deliberadamente la opción Apruebo en el plebiscito de salida. El propio presidente, cuando era diputado, firmó el acuerdo del 15 de noviembre a pesar de que las bases de su partido, Convergencia Social, no lo habían discutido. Esta acción generó una crisis de proporciones en la colectividad, la cual terminó con la salida de cientos de militantes, incluyendo el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp."Mientras el Gobierno no gestione su derrota política del 4 de septiembre, y no reconozca que fue un error haber apoyado el Apruebo, no tendrá margen de acción", dijo Holzmann.Para el analista, la ciudadanía no está pensando en derecha o izquierda, sino que quiere un proyecto "favorable a la sociedad y eso ha confundido a partidos políticos que siguen pensando en la lógica de existir".

