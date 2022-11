https://sputniknews.lat/20221118/congresista-de-eeuu-los-dias-de-dinero-interminable-para-ucrania-estan-contados-1132577146.html

Congresista de EEUU: "Los días de dinero interminable para Ucrania están contados"

Congresista de EEUU: "Los días de dinero interminable para Ucrania están contados"

El congresista republicano del distrito de Florida, Matt Gaetz, afirmó que el apoyo militar y financiero al Gobierno de Volodímir Zelenski tiene fecha de... 18.11.2022, Sputnik Mundo

El Partido Republicano tendrá mayoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos a partir del próximo periodo de sesiones, que comenzará el 3 de enero de 2023. A partir de esa fecha, los republicanos han dicho que harán todo lo que esté en sus manos para bloquear las políticas del presidente Joe Biden, quien no claudica en seguir enviando ayuda a Ucrania desde que comenzó el conflicto entre Kiev y Moscú el 24 de febrero pasado. Luego de que se diera a conocer la victoria republicana en la Cámara Baja, el congresista estadounidense Matt Gaetz lanzó una advertencia a los demócratas: los días de respaldo económico al Gobierno ucraniano podrían llegar a su fin. El legislador prometió que no votará "ni un dólar más para Ucrania" y advirtió que tampoco respaldará la política de destinar equipo militar el régimen de Zelenski, que insiste en prolongar el conflicto con Rusia, según ha denunciado el Kremlin en varias ocasiones, sobre todo a raíz de que el presidente ucraniano afirmara, sin pruebas, que los misiles que provocaron la muerte de dos personas en Polonia eran rusos. Gaetz aseguró que Estados Unidos ya se ha involucrado mucho en el conflicto en Ucrania y admitió que las decisiones tomadas en Washington han alargado las tensiones. Por su parte, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene informó que está trabajando en una iniciativa, junto con otros legisladores, para auditar la financiación norteamericana proporcionada a Ucrania y autorizada por Biden.Sin embargo, las críticas por el envío de dinero y armamento a Kiev no son exclusivas del grupo republicano. El Partido Demócrata del propio Biden también ha alzado la voz, aunque después el grupo parlamentario se retractara. En octubre, medios de comunicación dieron a conocer una carta firmada por 30 legisladores demócratas, en la que pidieron al presidente de Estados Unidos encontrar las vías diplomáticas adecuadas que permitieran poner fin a las tensiones en Europa del Este. Esa fue la primera vez que Biden fue presionado por altos miembros de su propio partido para que cambie su estrategia en torno al conflicto en Ucrania. No obstante, días después, ese mismo grupo de congresistas se retractó de su petición, al argumentar que la misiva no estaba vigente y que había sido publicada sin aprobación previa. Entre los firmantes destacaban figuras del Partido Demócrata como Pramila Jayapal, encargada del Caucus Progresista del Congreso, Jaime Raskin, Cori Bush, Ro Khanna, Ilhan Omar, así como la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez.En septiembre, el Senado de Estados Unidos volvió a autorizar más ayuda a Ucrania por un monto de 12.400 millones de dólares.

