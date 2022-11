https://sputniknews.lat/20221118/energia-nuclear-se-imprescindible-para-el-mundo-contemporaneo-afirma-experto-venezolano-1132593620.html

Energía nuclear se imprescindible para el mundo contemporáneo, afirma experto venezolano

Energía nuclear se imprescindible para el mundo contemporáneo, afirma experto venezolano

Pascual Curcio Morrone, geógrafo venezolano, especialista en análisis de datos y en materia ambiental, afirmó a Sputnik que "para el actual nivel de consumo... 18.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-18T12:02+0000

2022-11-18T12:02+0000

2022-11-18T12:02+0000

qué pasa

venezuela

feria del libro

energía nuclear

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1132593475_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_0bd9706227aa040196fcc8ff8671095d.jpg

Energía nuclear se imprescindible para el mundo contemporáneo, afirma experto venezolano Energía nuclear se imprescindible para el mundo contemporáneo, afirma experto venezolano

Nuestro enviado especial a la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela que estos días acoge la capital de la República Bolivariana, Víctor Ternovsky. Conoció en los pasillos del evento a Pascual Curcio, experto venezolano cuyos libros sobre asuntos ambientales están en la biblioteca de la ONU.En entrevista con Sputnik, el especialista, al comentar la situación crítica que se ha creado en el sector enérgetico en buena parte del mundo, opinó que a la energía nuclear no hay alternativa ya que las fuentes ecológicamente limpias, como la eólica, por ejemplo, no alcanzan cubrir las necesidades."Necesariamente tienen que ir a la energía nuclear y a una fuente alterna, más limpia que es el gas, porque la más limpia de toda la energía es eléctrica. Entonces, yo para generar esa energía eléctrica, utilizo potencia nuclear porque las energías verdes no alcanzan para la magnitud del consumo", puntualizó el experto venezolano.

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

venezuela, feria del libro, energía nuclear, аудио