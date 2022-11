https://sputniknews.lat/20221118/la-subida-del-precio-del-petroleo-es-un-error-de-calculo-de-la-politica-exterior-de-eeuu-1132602092.html

La subida del precio del petróleo es "un error de cálculo de la política exterior de EEUU"

Los países que se han fortalecido con el conflicto en Ucrania son precisamente los que tienen mayor peso en el mercado del petróleo. Muchos de ellos son... 18.11.2022, Sputnik Mundo

Luego de la operación militar especial rusa, la relación entre los demócratas estadounidenses y Arabia Saudita se volvió más tensa, especialmente tras la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) de recortar la producción de este combustible en dos millones de barriles diarios."Joe Biden [el presidente de EEUU] tuvo que enviar emisarios a Venezuela para importar más barriles de petróleo de este país y aliviar la situación. Ahora mismo, Nicolás Maduro tiene más poder", reflexionó Costa. La economía venezolana es muy dependiente del petróleo, algo que los economistas llaman el síndrome holandés, explicó el internacionalista. "Venezuela acaba siendo muy dependiente del petróleo. Dado que el petróleo empezó a dispararse [cuando comenzó el conflicto en Ucrania], fue un error de cálculo de la política exterior estadounidense", afirmó.Costa señaló que es posible que Maduro gane más fuerza debido a que la economía de Venezuela está respondiendo a los altos precios del petróleo. Agregó que esto demuestra "la vulnerabilidad y decadencia de la llamada hegemonía estadounidense" al tener que someterse a un país infinitamente menos poderoso en el sistema internacional, como es Venezuela, "llamado un Estado canalla, para poder negociar condiciones favorables en materia de energía y petróleo".El especialista añadió que, incluso frente a la enorme cantidad de sanciones impuestas a Rusia, el propio país ha acabado beneficiándose significativamente del aumento de los precios de la energía, el gas, el petróleo y el níquel.En cuanto a Irán, Estados Unidos habla de una reactualización de los acuerdos con ese país de Oriente Medio, que comenzaron con Barack Obama, fueron interrumpidos por Donald Trump y que ahora el actual presidente, Joe Biden, se plantea retomar. Entre la retórica y la formaPor su parte, Carla Beni, economista de la Fundación Getulio Vargas, en Sao Paulo, considera que con la decisión de la OPEP+ de recortar la producción de petróleo, el tono amenazante de los demócratas sobre posibles represalias es, en realidad, un mensaje a lo interno de Estados Unidos.Esta retórica se produjo en el contexto de las campañas electorales de mitad de mandato para la formación del nuevo Congreso de Estados Unidos."Creo que esa respuesta está vinculada a los demócratas y a la política interna, sobre todo cuando se observa que la secretaria de prensa de la Casa Blanca [Karine Jean-Pierre] hizo una declaración en la que decía 'está claro que la OPEP+ está alineada con Rusia'. Básicamente, lo que se ve es una respuesta explícita de los demócratas al enmarcar la acción de Arabia Saudita como un acto hostil contra Estados Unidos y que beneficia a Rusia", evaluó.Además, recordó las palabras del líder demócrata en el Senado de EEUU, Chuck Schumer, que aseguró que "Arabia Saudita lo hizo para ayudar a [el presidente ruso] Putin en su despreciable y cruel guerra contra Ucrania. Esto será recordado durante mucho tiempo por los estadounidenses". A su vez, el secretario general de la OPEP, Haytham Ghais, aseguró que la decisión que tomó la OPEP+ no estuvo relacionada con la política ni estuvo vinculada con la confrontación entre países, fue resultado exclusivamente de la evaluación de los riesgos de la recesión.Señaló que, si esta retórica se mantiene con cuestiones más neurálgicas, podría causar un mayor malestar entre EEUU y Arabia Saudita. Sin embargo, estos tonos de amenaza externa suelen ser más bien para la política interna."Los estadounidenses están cansados de la inflación. Una parte de la población quiere oír que la gasolina ya no subirá, o que la inflación bajará. Y la medida anunciada de reducir la producción mundial de barriles en dos millones diarios a partir de noviembre puede hacer lo contrario, hacer que los precios se disparen. De nuevo, a las palabras: ¿qué significa [que Arabia Saudita] sufrirá las consecuencias? Todo es muy vago y subjetivo. Probablemente no pase nada. Es una retórica que acaba atendiendo a un determinado grupo. En el contexto de las elecciones intermedias, es un mensaje para el votante nacional", concluyó.

