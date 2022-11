https://sputniknews.lat/20221118/macron-espera-que-ucrania-vuelva-a-negociar-con-rusia-1132593291.html

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su esperanza de que Kiev reanude las negociaciones con Moscú. 18.11.2022, Sputnik Mundo

"Espero que los ucranianos vuelvan a negociar con los rusos", dijo Macron en declaraciones al periódico británico Financial Times, agregando que la comunidad internacional también va a estar en la mesa de negociaciones.Según el medio, el mandatario francés espera que tras la 17 cumbre del Grupo de los Veinte (G20), celebrada este noviembre en Indonesia, también se lleven a cabo negociaciones significativas sobre la situación en Ucrania.Rusia continúa desde el 24 de febrero pasado una operación militar especial en Ucrania. Según el presidente ruso, Vladímir Putin, la operación tiene por objetivo la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.El 28 de febrero, Moscú y Kiev entablaron negociaciones para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades. La última ronda presencial de estas consultas se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada, y desde entonces no han vuelto a retomarlas. La última ronda presencial de estas negociaciones se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada, y desde entonces no han vuelto a retomarlas.El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó el 30 de septiembre que Kiev no negociará con Moscú mientras Putin siga siendo el líder de Rusia.Sin embargo, el 8 de noviembre, el mandatario escribió en su cuenta de Telegram que las condiciones para reiniciar las consultas con Moscú incluyen la restauración de la integridad territorial de Ucrania; el respeto a la Carta de las Naciones Unidas; la compensación por daños causados ​​durante la operación militar rusa; el castigo a "los criminales de guerra"; y garantías de que las hostilidades en Ucrania no se volverán a repetir.Más tarde, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, aseguró que Rusia mantiene la puerta abierta a negociar con Ucrania, tomando en consideración las circunstancias actuales.

