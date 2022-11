https://sputniknews.lat/20221118/que-posibilidades-tienen-los-equipos-latinoamericanos-de-triunfar-en-catar-2022-1132577424.html

Qué posibilidades tienen los equipos latinoamericanos de triunfar en Catar 2022

Qué posibilidades tienen los equipos latinoamericanos de triunfar en Catar 2022

El exfutbolista campeón del mundo con la selección argentina en México 1986, Claudio 'Bichi' Borghi, y el periodista uruguayo Ernesto Cherquis Bialo, hicieron... 18.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-18T13:40+0000

2022-11-18T13:40+0000

2022-11-18T13:40+0000

estilo de vida

⚽ deportes

mundial de fútbol 2022 en catar

catar

lionel messi

diego maradona

argentina

brasil

méxico

fifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1132577718_0:0:1871:1052_1920x0_80_0_0_7d4aeaca88cab76f9a54467711938f91.jpg

A pocos días de que arranque el Mundial de Fútbol de la FIFA Catar 2022, crecen las expectativas sobre el papel que desempeñarán los equipos latinoamericanos. Para el campeón del mundo y actual comentarista deportivo Claudio Borghi, Argentina y Brasil "son los candidatos de los equipos sudamericanos", aunque augura un buen desempeño de las demás selecciones de la región."México no me pareció ni fuerte ni motivado, ni el México peligroso y bien parado de los mundiales anteriores", consideró Ernesto Cherquis en diálogo con Sputnik. Agregó que "Brasil, Argentina como Uruguay están en un gran nivel y han encontrado los motivos de la reinvención histórica de cada uno de ellos"."Ecuador creo que puede competir cuatro partidos. Brasil, Argentina y Uruguay, en cambio, creo que tienen un gran futuro de participaciones dignas. Están para llegar a cuartos de final, después dependerá de cómo son los cruces, los lesionados, el VAR y otras circunstancias de este Mundial tan contracultural y atípico", advirtió el periodista uruguayo.Las expectativas de ganar un MundialLas expectativas que recaen sobre los principales candidatos sudamericanos son una realidad que toma un mayor peso con el paso del tiempo. La cultura futbolística de Argentina y Brasil presionan sobre la escasez de títulos en los últimos mundiales.Brasil, pentacampeón mundial, no gana desde Corea Japón 2002. Mientras que Argentina se coronó por última vez con la figura legendaria de Diego Maradona, en México 1986.En Argentina las esperanzas están cifradas en Lionel Messi. Según Cherquis, "estamos en presencia del mejor Messi, que ha tomado por default el rol que une a todos los Messi: el rol de capitán, el rol del mejor, y el rol de líder". "Eso en la selección argentina, no se veía desde Italia 1990", explica a tiempo de destacar que esos factores "los reunió solo Diego Armando Maradona".Borghi por su parte se muestra preocupado por "las expectativas generales que tiene la gente sobre lo fácil que puede ser un Mundial de Fútbol y si bien Argentina y Brasil llevan muchos partidos invictos, cuando se entra a un mundial es completamente diferente"."Siempre que Argentina ha tenido expectativas de ganar se vino en la primera ronda", como sucedió en el Mundial de Corea y Japón 2002. "Brasil con muchas otras selecciones importantes, también se quedó en el camino", advirtió."Yo creo que [el director técnico campeón con Argentina en México 1986 y vicecampeón en Italia 1990, Carlos Salvador] Bilardo tenía razón al decir que había que ganar el primer partido y después ver cómo comienza el segundo y apuntar a ver a qué fase y con quién te toca ir", precisa Borghi.El campeón del mundo con Argentina en 1986 destaca "lo importante de tener a los jugadores un tiempo antes, así uno va trabajando, una semana, cinco días. Entre que se presentan, un amistoso y a jugar el torneo, todo muy rápido. Hay que ver cómo llega cada uno".Un Mundial como jugador y como comentaristaBorghi recuerda los mundiales que ha vivido y siempre ha disfrutado a lo largo de su propia historia —tanto como niño, como jugador y campeón del mundo—, como también en su rol actual como comentarista de la cadena Telemundo, para la cual cubrirá lo que acontezca en Catar 2022."El primer Mundial [de Fútbol] que recuerdo fue en [Argentina] 1978, que yo lo veía sentado en una latita de pintura en la primera televisión a color. Después jugué en [México] 1986 y ya trabajar en mundiales es una situación muy diferente, pero a la vez muy enriquecedora. Tener este trabajo es un privilegio"."Tengo recuerdos, amigos, hay gente que veo cada cuatro años en estos eventos, pero para mí es una alegría muy grande poder, fundamentalmente, ver este fútbol moderno, que no tiene mucho que ver con nosotros, pero que nos hacen recordar nuestra juventud", concluyó.

https://sputniknews.lat/20221116/por-que-solo-ocho-paises-han-ganado-la-copa-del-mundial-de-futbol-en-la-historia-1132510664.html

https://sputniknews.lat/20221115/el-increible-origen-del-fanatismo-por-messi-maradona-y-argentina-en-banglades-1132465007.html

https://sputniknews.lat/20221117/quien-ganara-el-mundial-un-estudio-pronostica-al-campeon-de-catar-2022-1132520848.html

catar

argentina

brasil

méxico

ecuador

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, mundial de fútbol 2022 en catar, catar, lionel messi, diego maradona, argentina, brasil, méxico, fifa, ecuador, uruguay, fútbol, 💬 opinión y análisis