Suspensión del 'fracking' en Colombia: ¿qué efectos tendrá la propuesta de Petro?

Suspensión del 'fracking' en Colombia: ¿qué efectos tendrá la propuesta de Petro?

El Gobierno nacional suspendió los proyectos de este tipo de exploraciones en el país, una apuesta que corresponde con las propuestas ambientales sostenidas... 18.11.2022, Sputnik Mundo

La compañía de petróleo estatal Ecopetrol suspendió los dos proyectos piloto de fracturación hidráulica, mejor conocida como fracking. Esta decisión fue celebrada como un triunfo para ambientalistas locales, quienes desde siempre han rechazado este proceso por ser perjudicial para las fuentes hídricas.La técnica de fractura hidráulica por la que, a través de agua a presión, arena y químicos, se genera una rotura de rocas que están en las profundidades para extraer tanto gas como petróleo, ha sido muy cuestionada por sus efectos ambientales. Pero la suspensión de los proyectos también fue cuestionada, pues algunos especialistas reiteran que el país perdería la capacidad de ser autosuficiente, energéticamente hablando, durante los próximos 20 años.Ríos recalca que, más allá de hablar desde la ideología, prefiere hacerlo desde los números y las cifras, desde la coherencia de los tiempos. "Sabemos que Colombia, como está la tónica mundial, tiene que apostarle a la transición energética, también a la diversificación de la canasta de exportación. Pero eso no es algo que se logre en seis meses o un año. Y este tipo de decisiones tendrán costos económicos bastante altos", señaló.También existen posiciones a favor de la decisión de Ecopetrol, como la de Juan Pablo Ruiz, profesor de Medio Ambiente y Desarrollo de las Universidades Externado y Rosario, quien entiende esto como una actuar lógica sabiendo que el Gobierno nacional se comprometió desde la campaña electoral a suspender el fracking.Asimismo, con relación al costo-beneficio, para Ruiz no resulta inteligente que Ecopetrol le invierta recursos a los proyectos piloto cuando la línea clara es que durante los próximos cuatro años no habrá fracking, más sabiendo que Ecopetrol continúa con sus exploraciones en Estados Unidos mediante alianzas con consorcios en Texas.Recordemos que según su último informe financiero, Ecopetrol reportó 43.700 barriles por día provenientes de esta operación en EEUU, es decir, un aumento del 62% en comparación del segundo trimestre de este año y del 79% frente al tercer trimestre de 2021.Entonces, ¿cuál es el camino más lógico?Alexander Ríos no es ajeno a las necesidades ambientales y por eso asegura que el mejor camino es buscar recursos, entre yacimientos tradicionales y no tradicionales, para financiar lo más pronto posible la transición energética propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro y ratificada en la pasada Conferencia de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático (COP27) en Egipto.Si se suspende el fracking, Ríos cree que la principal consecuencia, a corto plazo, tendrá que ver con las tasas de financiación de Ecopetrol en los bonos que emite internacionalmente para continuar con su financiamiento."En palabras más sencillas, lo que se está haciendo es similar a que una persona natural vaya a una entidad financiera, pida un crédito de vivienda y al otro día renuncie a su trabajo. La compañía necesita flujos que serán el soporte de la financiación, a corto plazo, si es que quiere continuar con la exploración".Juan Pablo Ruiz plantea otro tipo de panorama. Para él, es necesario tener información clara de lo que son estas exploraciones experimentales y ahí sí tomar la determinación de si es inteligente o no pasar a las exportaciones comerciales, es decir, teniendo datos de impacto ambiental, social y económico que sean transparentes.Recordemos que el pasado 8 de noviembre, Ecopetrol comunicó a la opinión pública que en los primeros meses del año reportó utilidades de 5.300 millones de dólares, cifra bastante alentadora y que deja la puerta abierta para la discusión sobre el fracking.

