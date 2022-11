https://sputniknews.lat/20221118/ucrania-reino-unido-mas-sanguinario-que-eeuu-1132583880.html

Ucrania: ¿Reino Unido más sanguinario que EEUU?

Ucrania: ¿Reino Unido más sanguinario que EEUU?

Los aliados de Ucrania deberían haber impuesto una zona de exclusión aérea. Lo dijo en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNBC... 18.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-18T09:45+0000

2022-11-18T09:45+0000

2022-11-18T09:54+0000

qué pasa

polonia

otan

rusia

culpables

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1132583734_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_77848d920f8e55ed7cac33c3b5aff846.jpg

Ucrania: ¿Reino Unido más sanguinario que EEUU? Ucrania: ¿Reino Unido más sanguinario que EEUU?

Reino Unido: ¿declaró una guerra geopolítica a EEUU en Ucrania?La culpa de la caída de misiles ucranianos –¿o ataque sin más?– en Polonia, en último término es de Rusia, por su "invasión a Ucrania". Fue la retorcida retórica literaria que encontró el Occidente colectivo para justificar dos cosas: restarle trascendencia al intento de Kiev de causar una Tercera Guerra Mundial con posible uso de armas nucleares y el consecuente exterminio de muchos millones de personas y la inutilización de millones de kilómetros cuadrados del planeta; y segundo, y en todo caso, evitar activar el artículo 5 de la OTAN.Y es que se enfrentaba al hecho de que Polonia, integrante de la Alianza Atlántica podría haber sido atacado por un país no-OTAN, es decir, Ucrania. Algo que, si no fuera porque Kiev es el cómplice necesario, el agente proxy necesario de Occidente en todo lo que está ocurriendo, provocaría de inmediato la intervención de la Alianza Atlántica en territorio ucraniano, probablemente al mejor estilo a los que nos tiene acostumbrados, con casos como los de Serbia, Libia, Irak, sólo por mencionar algunos ejemplos.Los malabares dialécticos, una vez que se comprobó la procedencia real de los misiles que cayeron en territorio polaco, repetían en sus comparecencias públicas todos y cada uno de los líderes occidentales, como si hubieran recibido un email con una bajada de línea con el texto sobre qué y cómo tenían que tapar el embrollo.Ya se sabía que eran misiles ucranianos "disparados por error", como admitieron algunos, o que, como lo explica la física mediante la teoría del lanzamiento de proyectil, se desviaron de forma inexplicable –tras impactar a misiles rusos –más de 35 kilómetros en dirección a Polonia, considerando que Rusia afirmó que sus ataques estaban dirigidos a lugares que distaban más de 35 kilómetros de la frontera de Ucrania con Polonia. No obstante, el actor que funge de presidente de Ucrania seguía afirmando de forma contumaz que se trataba de un ataque ruso contra territorio OTAN, mintiendo de una forma descarada, y exigía, como si el mundo entero le debiera algo, y con la liviandad de quien escribe la lista de la compra del supermercado, que la OTAN atacara a Rusia. No llama la atención de parte de alguien que hace pocas semanas pedía a la misma OTAN que realizara un ataque nuclear preventivo contra Rusia.El descaroEn este contexto, y con las cartas vistas, es decir, con el conocimiento de que no fueron misiles rusos los que cayeron en Polonia, el neófito premier del Reino Unido, Rishi Sunak, soltó: "nada de esto estaría sucediendo si no fuera por por la invasión rusa de Ucrania". Ni Biden se atrevió a tanto, y eso es mucho decir. Claro, no vamos a esperar que Rishi Sunak diga que todo esto empezó en el año 2014, con un golpe de Estado en Ucrania y un posterior genocidio contra la población ruso-parlante del Donbás, y con la ambición de la OTAN de meterse en Rusia hasta la cocina.Al respecto, el analista internacional Enrique Refoyo, observa: "Es Reino Unido. Hay que entender su historia y su geopolítica basada en que haya división y guerras dentro de la Europa continental para que ellos sigan manteniendo esa hegemonía. En este contexto, incluso EEUU se ha desmarcado de estas posturas tan belicistas. Pero en Reino Unido, en Londres, parece que no, parece que van como coche sin freno cuesta abajo, que no hay forma de que paren su retórica belicista"."De todas formas, siempre hay que entender una cosa muy importante en Ucrania: los que están muriendo son ucranianos en primer lugar, y también rusos. Ucranianos del Este, del oeste. Los del Este que no se los menciona en absoluto. Por ejemplo, los de Donbás, de Donestsk y Lugansk que llevan muriendo ocho años bajo las bombas de sus compatriotas de la parte occidental del país. Y en el caso de Reino Unido lo que quiere es seguir provocando más guerras, como lo han hecho siempre, históricamente, en todas las partes posibles de Europa. Y este es simplemente otro ejemplo más", concluye Enrique Refoyo.

polonia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

polonia, otan, rusia, culpables, ucrania, аудио