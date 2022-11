https://sputniknews.lat/20221118/venezuela-firme-en-su-defensa-del-esequibo-1132608905.html

Ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el Gobierno venezolano defendió su postura sobre el territorio de Esequibo, disputado con Guyana. En otro orden, Catar palpita el inicio de la Copa del Mundo FIFA 2022. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El presidente venezolano Nicolás Maduro resaltó el "gran paso" del Gobierno —representado por la vicemandataria Delcy Rodríguez— ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, en el marco del diferendo sobre este territorio.En su comparecencia, este jueves 17 de noviembre, la jerarca resaltó que su país es el único “heredero histórico indiscutible" de la zona en disputa."El origen de estos derechos [de la nación sudamericana] es la consecuencia histórica, legal y política de su sucesión al título en poder de España y el nacimiento de nuestra República", resaltó.Hace más de 100 años, Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de una región de unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, que posee grandes reservas de petróleo. La zona comprende alrededor del 70 % del territorio de Guyana.En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa. Sin embargo, Guyana introdujo una demanda ante la Corte Internacional en el año 2018, basándose en un laudo arbitral de 1899 que otorgó el lado oeste del río Esequibo a la colonia inglesa.“El argumento central de Venezuela en La Haya es que ese laudo es ilegal porque no participó el país, y porque Guyana no era objeto de derecho, al no existir. Fue un acuerdo motorizado por Gran Bretaña, potencia colonial que ocupaba esos territorios", dijo el entrevistado.Salgado también puso el acento en "el factor EEUU, de intentar calentar la frontera" tras la normalización de relaciones entre Colombia y Venezuela.En lo que va del año, la multinacional petrolera norteamericana ExxonMobil ha hallado nuevos yacimientos de petróleo en el bloque Stabroek, en la zona en disputa.La empresa de inteligencia comercial y de investigación energética, Rystad Energy, pronosticó que para 2030 los ingresos de Guyana pueden pasar de los 1.000 millones de dólares a 7.500 millones de dólares al año."Este conflicto se vincula con una intervención de EEUU en el mapa energético regional desde la aparición de yacimientos comprobados. Y seguirá mientras haya más intereses, más allá de la reclamación puntual del territorio. Se relaciona con calentar esta frontera, luego del acercamiento entre Colombia y Venezuela", indicó el corresponsal de HispanTV en Venezuela.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la situación en EEUU, donde congresistas republicanos exigen una auditoría de los vínculos financieros del Partido Demócrata con Ucrania. El partido opositor obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes tras las elecciones de medio término.Por otra parte, Catar palpita el inicio de la Copa del Mundo FIFA 2022, este domingo 20, con el partido entre la selección anfitriona y Ecuador. Conversamos con Fabián Bertolini, periodista deportivo y relator uruguayo presente en Doha.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

