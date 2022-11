El Pentágono afirma que la OTAN no busca un conflicto con Rusia

El secretario de Defensa de EEUU calificó el conflicto de Ucrania como la mayor crisis de seguridad a la que se ha enfrentado Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría. "El resultado de la guerra en Ucrania contribuirá a marcar el rumbo de la seguridad mundial en nuestro todavía joven siglo", enfatizó Austin. Asimismo, aseguró que la OTAN seguirá apoyando a Ucrania, y "reforzando las capacidades de defensa colectiva y de disuasión" de la Alianza.Horas antes, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, declaró que EEUU, la OTAN y la Unión Europea (UE) no quieren una ruptura definitiva con Rusia, por lo que intentan empujar a Kiev a las negociaciones. Aseguró que es el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no necesita las negociaciones por razones "egoístas", y que el mandatario le teme a los nacionalistas ucranianos.Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para que se les preste ayuda frente al genocidio cometido por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de la operación es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.

