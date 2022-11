https://sputniknews.lat/20221119/medvedev-eeuu-la-otan-y-la-ue-no-quieren-una-ruptura-definitiva-con-rusia-1132682581.html

Medvédev: "EEUU, la OTAN y la UE no quieren una ruptura definitiva con Rusia"

Medvédev: "EEUU, la OTAN y la UE no quieren una ruptura definitiva con Rusia"

MOSCÚ (Sputnik) — EEUU, la OTAN y la Unión Europea (UE) no quieren una ruptura definitiva con Rusia, por lo que intentan empujar a Kiev a las negociaciones... 19.11.2022, Sputnik Mundo

Aseguró que Zelenski, no necesita las negociaciones por razones "egoístas", y que el mandatario le teme a los nacionalistas ucranianos.El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso también afirmó que todo el mundo está cansado del régimen de Kiev.Rusia efectúa desde el 24 de febrero pasado operación rusa de desmilitarización y desnazificación de Ucrania.El 28 de febrero, Moscú y Kiev entablaron negociaciones para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades. La última ronda presencial de estas consultas se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada, y desde entonces no han vuelto a retomarlas.El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó el pasado 30 de septiembre que Kiev no negociará con Moscú mientras Putin siga siendo el presidente de Rusia. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, aseguró que Rusia mantiene la puerta abierta a negociar con Ucrania, tomando en consideración las circunstancias actuales.

