México realiza pasarela de textiles indígenas en contra del plagio de las grandes marcas | Fotos

La Secretaría de Cultura de México realizó el segundo encuentro de la iniciativa Original, una plataforma que pretende servir como impulso para artesanos... 19.11.2022, Sputnik Mundo

El evento se realizó en el Complejo Cultural Los Pinos —vieja casa presidencial— con la presencia de artesanos textiles de Bolivia, Argentina, Canadá, Colombia, Perú, Costa de Marfil y Palestina.Los artesanos tuvieron la oportunidad de mostrar sus diseños originales en una pasarela que antecedió a la venta de sus mercancías con tratos justos y éticos, de acuerdo con la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.En entrevista para Sputnik, la funcionaria federal aseguró que el Gobierno de México atiende cada caso de plagio de diseños textiles. Además, dijo que se han enviado cartas a las marcas acusadas, cerciorándose de que los productos denunciados ya no se pongan a la venta.Por ello, propuestas como Original buscan promover el trabajo de comunidades que muchas veces están rezagadas, acompañadas de un marco legal que permita un intercambio justo y equitativo, según la secretaria Frausto.Por su parte, el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas, declaró para Sputnik que ninguno de los textiles mexicanos necesita ser plagiado para que pueda ser reconocido a nivel internacional, pues ya "son el alma del pueblo mexicano".Desde hace un par de años se han denunciado diversos casos de plagio por parte de grandes marcas de diseños en perjuicio de comunidades indígenas, históricamente rezagadas.Tan solo entre 2012 y 2022 se han registrado más de 40 casos de plagio de marcas como Mango, Liverpool, Hermés, Zara, Rapsodia, Louis Vuitton, Carolina Herrera, Levi's, Anthropologie, Patowl, Ralph Lauren, entre otras.Pese a los esfuerzos, los diseñadores continúan robando las expresiones culturales de dichas comunidades, incluso en más de una ocasión, como es el caso de Isabel Marant, acusada de plagio, primero, en 2015 y, después, en 2020. En ambos casos, Marant ofreció una disculpa y, posteriormente, participó en un conversatorio organizado por el Gobierno de México sobre trabajo ético.La politóloga e historiadora del arte, Ariadna Solís, opina que este tipo de hechos son "procesos violentos y de despojo", una modalidad de "extractivismo epistémico, extractivismo cultural". Por ello, dijo, propuestas como Original, en varios casos, solo legitiman el plagio bajo una falsa idea de solidaridad y respeto hacia las comunidades indígenas.Por su parte, artesanas como Nancy Suárez, del colectivo ääts, se muestran escépticas respecto a la posibilidad de generar acuerdos equitativos, aunado a que, incluso bajo condiciones justas, la intervención de grandes marcas también encarece el costo de materias primas y, por tanto, su actividad de diseño textil."Yo he revisado esa ley y hay cosas que no puedo entender porque son términos generales, y yo creo que ahí también está el mayor problema, que no podemos tener acceso a esa ley, no la podemos digerir en nuestro lenguaje común. Muchas veces se piensa que podemos comercializar, incluso importar, pero hay que pensar qué puede suceder detrás de todo ese trabajo, qué tanto puede afectar a nuestra dinámica comunitaria", afirmó Vázquez.

