Reino Unido colapsa y se hunde como el Titanic

Los números no mientenLa aguja se mueve violentamente en Gran Bretaña. De acuerdo al informe de la Oficina de Estadísticas Nacionales [ONS por sus siglas en inglés], el Índice de Precios al Consumo [IPC] ha superado las peores previsiones en el mes de octubre con un 11,1% interanual, frente al 10,1% en el que se situó en el pasado mes de septiembre. Y es que los analistas esperaban un 10,7%.Cabe destacar que se trata de la mayor tasa desde que comenzaron a elaborarse estos informes en enero de 1997, y las estimaciones sugieren que habría sido más alta por última vez en octubre de 1981, cuando la lectura fue del 11,2%.Unos datos, que como casi todo en la vida, tienen una explicación. Encuentran a sus mayores responsables, de acuerdo al informe, en los costos de la energía y los alimentos: entre septiembre y octubre pasados, el precio del gas aumentó un 36,9%, mientras que la electricidad hizo lo propio en un 16,9%. Los precios del gas subieron un 128,9% y los de la electricidad un 65,7% en los 12 meses hasta octubre de 2022.En tanto, los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 16,2% interanual frente al 14,5% de septiembre, con un repunte mensual del 2%. Pero incluso todo podría haber sido peor: la inflación habría sido del 13,8% si el gobierno no hubiera introducido una garantía de precios de la energía que limitara el aumento, según la Oficina de Estadísticas Nacionales.El diagnóstico"Básicamente observo unas élites voluntaristas que no toman nota de la realidad de la economía británica tal y como es, no tal y como a ellos les gustaría que fuera. Yo creo que ese voluntarismo se observó muy claramente cuando el Reino Unido se salió de la Unión Europea, como si pudiera subsistir su economía por separado. Y ahora se está viendo que sus élites parecen completamente 'sorprendidas' o 'desinformadas' sobre la extraordinaria dependencia energética que tiene el Reino Unido y el conjunto de Europa, y también la extraordinaria dependencia de los alimentos importados", observa al respecto el Dr. Armando Fernández Steinko.El analista abunda que "el Reino Unido hace ya más de un siglo, es incapaz de alimentar a su propia población: depende de los mercados internacionales del trigo y de los alimentos, y eso la ha llevado a ser una potencia muy librecambista porque depende del resto del mundo. Entonces, en el momento en que no se hace una evaluación realista de qué es lo que está pasando en el resto del mundo, como sucede en relación con la situación en Ucrania y con la valoración realista de la capacidad de la economía rusa de resistir a las sanciones, si se cometen equivocaciones en ese tipo de diagnósticos, pues la economía británica va a la recesión o tiene problemas estructurales serios", concluye Armando Fernández Steinko.

