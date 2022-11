https://sputniknews.lat/20221119/todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-el-mundial-de-futbol-2022-en-catar-1132679036.html

Todo lo que tienes que saber sobre el Mundial de Fútbol 2022 en Catar

Todo lo que tienes que saber sobre el Mundial de Fútbol 2022 en Catar

Sputnik te resume los detalles más importantes sobre la fiesta deportiva más esperada del año.¿Cuándo empieza la Copa del Mundo?Los partidos de la Copa del Mundo se celebran cada cuatro años. El evento de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) de 2022 se desarrollará durante un mes, desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre con el anuncio del ganador. ¿Quién organiza el Mundial de Fútbol?En esta ocasión el país anfitrión es Catar, situado en una península que se adentra en el golfo Pérsico. La pequeña nación árabe de 2,9 millones de habitantes ganó el derecho a organizar el campeonato en su territorio en diciembre de 2010, al ganar la votación de los 22 miembros ejecutivos de la FIFA por encima de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Australia.Es el evento número 22 desde que fue concebido por el organismo rector del fútbol mundial en 1930 y el primero que tiene lugar en Oriente Próximo. Como modificación inesperada del calendario habitual, es también la primera Copa del Mundo que se celebra a finales del año y no en mayo, junio o julio, según la tradición. El clima ha sido decisivo, Catar hierve en un calor implacable y una alta humedad con temperaturas que alcanzan los 50˚C (122˚F) en los meses de verano boreal.El campeonato será también el último en formato de 32 selecciones. La próxima Copa del Mundo de 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, ampliará el campo de juego y permitirá la participación de 48 equipos.¿Dónde se jugarán los partidos?Los organizadores presentaron ocho estadios en cinco ciudades cataríes: Lusail, Al Jor, Al Rayyan, Al Wakrah y, la capital, Doha. Está previsto que se celebre una impresionante ceremonia de inauguración en el estadio de Al Jor, llamado Al Bayt. El recinto deportivo, con capacidad para un mínimo de 60.000 espectadores, también ha sido designado como sede de uno de los enfrentamientos de las semifinales de la Copa del Mundo. El innovador encuentro inaugural de la XXII edición del Mundial de Fútbol será entre el anfitrión Catar y Ecuador.¿Quiénes participarán?Las selecciones nacionales se disputan el derecho a competir en la batalla principal durante los tres años previos a la Copa del Mundo. Después de que la FIFA diera a cada región su propio número de las plazas de clasificación, así los equipos de 31 países lograron clasificar para el evento de este año, sumando al país anfitrión, Catar, que obtuvo su cupo automáticamente.13 países clasificaron por la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA): Cuatro países clasificaron en el evento de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol): Los cinco ganadores de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) son: La Confederación Africana de Fútbol (CAF) envía cinco países a la competición: La Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) envía cuatro selecciones: ¿Quién se queda fuera del campeonato de 2022?Tras caer ante Macedonia del Norte, Italia, que fue ganadora de la Eurocopa 2020, se vio obligada a perder su oportunidad de competir en el Mundial de Fútbol. Mientras que Colombia y Chile no clasificaron por la Conmebol.Cabe señalar que, a excepción de Europa, no hay dos selecciones que provengan de la misma confederación regional de fútbol en un mismo grupo.¿Cuáles son los grupos del Mundial de 2022? Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H La fase de grupos empezará el 20 de noviembre y durará hasta el 2 de diciembre. Desde el 3 de diciembre comenzará la etapa de eliminatorias con los octavos de final. Las ocho selecciones que los sobrepasen se batirán en los cuartos de final a partir del 10 de diciembre. Los días 13 y 14 de diciembre se jugarán las semifinales. El 17 de diciembre se conocerá el tercer puesto y el 18 de diciembre se disputará la gran final.

