Ventas de televisores por la fiebre mundialista de Catar rompen récord en Uruguay

Uruguay vive su fiebre mundialista con niveles récord de ventas de camisetas de la selección celeste, televisores y hasta sofás. Sputnik recorrió comercios... 19.11.2022, Sputnik Mundo

A escasos días del puntapié inicial del Mundial de Fútbol de Catar 2022, Uruguay vive su propia fiebre mundialista, que ha disparado las ventas de todos los rubros relacionados a la cita mundialista árabe.Los comerciantes ya reportan incrementos de hasta un 70% en ventas de televisores, camisetas e indumentaria oficial de la Selección Uruguaya e incluso muebles relacionados a disfrutar de la Copa del Mundo en la comodidad del hogar, como sofás y aires acondicionados para el fin de la primavera meridional.El incremento de las ventas no se concentra únicamente en el mercado presencial, ya que las ventas en línea experimentaron aumentos de hasta un 180%, consignaron medios locales.MercadoLibre, la plataforma de comercio electrónico más popular en el Cono Sur, reportó haber vendido, "la mayor cantidad de televisores en la historia" del servicio, a razón de 20 televisores por hora durante las 72 horas en que estuvieron vigentes los descuentos del Ciberlunes.El mismo fenómeno se repite en el mercado de la indumentaria deportiva oficial relacionada a La Celeste. Martín, vendedor de una tienda oficial de Puma —marca deportiva alemana que auspicia al seleccionado uruguayo— destaca que la camiseta oficial uruguaya "se está vendiendo bastante".Una de las incógnitas es cómo funcionará la venta de la nueva camiseta alternativa de Uruguay, cuyo diseño recibió críticas en las redes sociales al ser presentada. Martín; sin embargo, consideró que si bien la casaca no fue un éxito en el comienzo, se espera que se disparen las ventas si Uruguay avanza exitosamente en el torneo.Según el vendedor, el pico de ventas no se dio en los días inmediatamente anteriores al comienzo de la Copa del Mundo, sino un par de semanas antes, "con mucha gente que se iba a Catar".

