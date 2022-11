https://sputniknews.lat/20221120/ex-primer-ministro-de-japon-zelenski-ha-hecho-sufrir-a-muchos-ucranianos-1132713419.html

Ex primer ministro de Japón: "Zelenski ha hecho sufrir a muchos ucranianos"

Ex primer ministro de Japón: "Zelenski ha hecho sufrir a muchos ucranianos"

Yoshiro Mori ha criticado la visión "unilateral" de los medios de comunicación japoneses sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, además de afirmar que el... 20.11.2022

"No entiendo por qué sólo critican a (Vladímir) Putin y no critican a Zelenski. Esto es problemático. El señor Zelenski ha hecho sufrir a muchos ucranianos", dijo el ex primer ministro en un discurso pronunciado durante un acto político en Tokio, citado por Kyodo News. Añadió que los medios de comunicación de Japón son parciales en su cobertura del conflicto entre Moscú y Kiev.Los medios de comunicación japoneses "están sesgados hacia un lado", afirmó Mori. "Están influenciados por los informes de Occidente. No puedo evitar sentir que sólo se basan en los informes europeos y estadounidenses". Además, el exfuncionario criticó la posición del actual primer ministro japonés, Fumio Kishida, sobre el conflicto, tras considerarla "unilateral" e inclinada hacia Estados Unidos.Yoshiro Mori fue primer ministro de su país entre 2000 y 2001. Más tarde dirigió el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio 2020, pero dimitió meses antes de que comenzara el evento. Japón, junto con muchos países occidentales, impuso sanciones a Rusia después de que este último lanzara su operación militar en Ucrania a finales de febrero. Moscú respondió poniendo en la lista negra a más de 380 legisladores japoneses y prohibiendo entrar a su territorio al actual primer ministro Fumio Kishida y a otros altos cargos del gabinete.

