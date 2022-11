https://sputniknews.lat/20221121/america-latina-el-laboratorio-para-ataques-a-gran-escala-de-los-ciberdelincuentes-1132738733.html

América Latina, el laboratorio para ataques a gran escala de los ciberdelincuentes

El proceso de transformación digital al que apunta América Latina no podrá deslindarse de diversos desafíos en materia de ciberseguridad debido a que la región está siendo asediada por ciberdelincuentes.En efecto, en 2022 América Latina fue "la región que ha contado con más ataques tipo ransomware", advirtió Mora durante la Octava Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la información de América Latina y el Caribe celebrada entre el 16 y el 18 de noviembre en Montevideo y en la que Sputnik estuvo presente.Miembro del proyecto EU CyberNet —lanzado por la Unión Europea en 2019 para asistir a terceros países en ciberseguridad—, el especialista dijo que se observa "un gran incremento" de estos ciberdelitos, que se caracterizan por tomar el control del equipo o sistema informático y secuestrar los datos para después coaccionar al usuario pidiendo un rescate.El experto subrayó que el aumento de casos en la región es "superior a los que ha tenido Europa e inclusive EEUU" porque América Latina está "siendo un laboratorio donde estos delincuentes están experimentando sus herramientas para poder realizar ataques a escalas mayores que la de los países latinoamericanos".El caso de Costa Rica ilustra a la perfección las problemáticas que enfrentan los países latinoamericanos ante los ciberdelitos, que en el último tiempo han tenido como víctimas no solo al sector privado, sino a los propios gobiernos.En abril de 2022, el Ministerio de Hacienda costarricense fue víctima de un ciberataque que afectó el sistema de recaudación de impuestos y el Sistema de Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA), ocasionando pérdidas superiores a 35 millones de dólares diarios únicamente en el sector de importación y exportación, aseguró Mora, que se desempeñó como director de gobernanza digital en ese país.En ese sentido, algunas características de Internet permiten ciertas atribuciones a los ciberdelincuentes: en la red no es necesaria la presencialidad, los criminales operan a distancia, siendo esto en ocasiones una dificultad para la acción judicial. Asimismo, los ciberdelitos se pueden automatizar y ya se desarrollan "técnicas de propagación" que pueden adquirirse como un servicio.Para la abogada brasileña especializada en privacidad de datos, Carolina Rossini — que también participó del evento y es directora de Asociaciones e Investigación de la iniciativa sin fines de lucro Datasphere—, la clave detrás de estos delitos está en la cantidad de datos que los criminales pueden robar."Nuestros datos individuales no valen mucho", explicó Rossini, indignado que "en el mercado negro un dato confidencial vale menos de 50 dólares". La situación cambia cuando lo que se vende son conjuntos de datos de cierta población o en casos excepcionales.Mora recordó que, de acuerdo al último informe del Foro Económico Mundial en el 95% de los casos de ransomware hubo algún tipo de interacción humana. Además, alertó sobre el "déficit de profesionales" dedicados a la ciberseguridad en el mundo. Por eso, el experto remarcó la importancia de desarrollar gobernanza, entendiendo esta como una forma de cooperación entre organizaciones del sector privado, sector público, academia y sociedad civil.Además, puntualizó en que se debe trabajar en marcos normativos que habiliten la cooperación internacional para hacer frente a estas acciones delictivas: "La ciberseguridad no depende de una única organización dentro de un país o de una región, es un ecosistema", valoró.Las reglamentaciones no sólo serían beneficiosas en materia de control de daños o para prevenir ciberataques sino también para promover la colaboración en áreas estratégicas. De acuerdo con Rossini, "hay casi 200 leyes alrededor del mundo sobre localización de datos pero, al mismo tiempo, necesitamos de colaboración transfronteriza para innovaciones" que pueden ser aplicadas a la ciencia, la salud, y otra infinidad de áreas.

