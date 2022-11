https://sputniknews.lat/20221121/analista-la-otan-necesita-enemigos-para-justificar-su-existencia-1132715709.html

Analista: "La OTAN necesita enemigos para justificar su existencia"

La OTAN siempre opera abiertamente mediante la construcci贸n de la imagen de un enemigo como excusa para sus operaciones, consider贸 el analista Dm铆tri Suslov en... 21.11.2022, Sputnik Mundo

La Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN) ha maniobrado 煤ltimamente mediante la inyecci贸n de recursos militares a Ucrania para sostener el gobierno de Volod铆mir Zelenski, mientras al mismo tiempo busca rutas para intervenir en el sudeste asi谩tico a manera de contener a China, subray贸 el director suplente del Centro para Estudios Internacionales y Europeos de la Alta Escuela de Econom铆a rusa.A pesar de que Washington y sus aliados han otorgado m谩s de 100.000 millones de d贸lares en respaldo a las autoridades y las fuerzas armadas de Kiev, el secretario general de la Alianza Atlantista, Jens Stoltenberg, sigue reiterando que no conforman una parte del conflicto del pa铆s europeo con Mosc煤.No obstante, los an谩lisis internacionales apuntan a que, indirectamente, mediante una guerra de intermediarios, la OTAN busca debilitar a Rusia, mientras que narrativamente buscan representar a China como una fuerza malvada.La alianza militar multinacional "necesita enemigos externos para justificar su misma existencia y el prop贸sito de mantener disciplinados a sus aliados", acus贸 Suslov en di谩logo con Sputnik.En vez de buscar la pacificaci贸n, a la OTAN le conviene atizar las tensiones alrededor del planeta como contribuci贸n a su agenda de institucionalizar la hegemon铆a estadounidense, valor贸 el especialista, si bien su presunta justificaci贸n es defensiva.El vicepresidente ejecutivo del Centro de Eurasia, Earl Rasmussen, consider贸 La Alianza ha estado buscando una misi贸n desde la desintegraci贸n de la Uni贸n de Rep煤blicas Socialistas Sovi茅ticas (URSS).En un recorrido por sus 煤ltimos 30 a帽os de existencia muestran a la OTAN envuelva en acciones ofensivas contra Irak, Libia, Afganist谩n o Siria, mientras que ha avanzado sus fronteras hacia el este como parte de la estrategia occidental de contener a Rusia, examin贸 el tambi茅n exmando militar, con 20 a帽os de participaci贸n de las fuerzas armadas de Estados Unidos. "La Guerra Fr铆a nunca termin贸, s贸lo tom贸 una forma distinta", evalu贸 Rasmussen.Suslov subray贸 que el objetivo central de la OTAN no es defender a los pa铆ses que la integran de amenazas exteriores, sino imponer y fortalecer la hegemon铆a de Washington en Eurasia y Europa, y el mundo mismo, mediante el debilitamiento de sus principales rivales, de modo que apuesta por la desestabilizaci贸n de las regiones adyacentes a los que considera sus competidores.As铆, en ese relato tanto Pek铆n como Mosc煤 figuran como los adversarios de la OTAN, definidos desde los pa铆ses miembros como desaf铆os o amenazas, explic贸 Suslov, por lo que entender sus verdaderas intenciones permite perfilar sus acciones."El prop贸sito de imponer la hegemon铆a estadounidense podr铆a no resultar lo suficientemente convincente para algunos de los aliados de la Casa Blanca", valor贸 el especialista, "por lo que funciona mejor la imagen de un enemigo amenazante de la seguridad de la alianza, as铆 como sus valores, intereses e incluso su existencia"."As铆 desde tiempos de la URSS la demonizaci贸n del otro ruso cumpli贸 un rol central en la justificaci贸n de los gastos en defensa entre Washington y otros miembros de la OTAN", apunt贸 Suslov, "una l铆nea que contin煤a hoy".Sin embargo, el especialista consider贸 que existe cierta ambig眉edad en algunos pa铆ses europeos para respaldar a Estados Unidos en su confrontaci贸n contra China y Rusia, donde pa铆ses como Alemania han expresado sus reservas ante la agenda estadounidense, en un momento en que el canciller Olaf Scholz visit贸 Pek铆n acompa帽ado de un conjunto de l铆deres empresariales alemanes.Esta fractura en la posici贸n estadounidense se explicar铆a por el hecho de que pa铆ses del oeste europeo no consideran a China su principal amenaza de seguridad nacional. Sin embargo, s铆 se muestran dispuestos a respaldar las posiciones antirrusas.Uno de los factores que explican que Estados Unidos haya vuelto inevitable la confrontaci贸n entre Rusia y Ucrania, opin贸 el experto, es consolidar una subordinaci贸n de los pa铆ses europeos en torno al norteamericano.Rasmussen consider贸 que en muchos sentidos los europeos han rendido la defensa de su seguridad soberana a la OTAN, lo que implica cederla a Estados Unidos.

