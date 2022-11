https://sputniknews.lat/20221121/con-messi-argentina-espera-confirmar-su-favoritismo-1132740759.html

Con Messi, Argentina espera confirmar su favoritismo

Con Messi, Argentina espera confirmar su favoritismo

El seleccionado albiceleste empieza su presentación en Catar 2022 ante Arabia Saudita. Renovación generacional, lesiones y el liderazgo de Messi: las claves... 21.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-21T21:43+0000

2022-11-21T21:43+0000

2022-11-21T21:43+0000

argentina

catar

⚽ deportes

lionel messi

lionel scaloni

💬 opinión y análisis

mundial de fútbol 2022 en catar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1132741325_347:128:2688:1445_1920x0_80_0_0_2fa1f982fd5d6276d406a0b003761f5c.jpg

El Mundial de fútbol acapara la atención de millones de niños y adultos esperando que, por fin, Lionel Messi pueda levantar el preciado trofeo. En esta edición, las expectativas reposan sobre la solidez de un equipo que viene de consagrarse campeón en la última Copa América.De menor a mayorEl impacto psicológico del triunfo en la competencia continental es crucial: "Cuando se sacaron la mochila de obtener un título, empezaron a crecer mucho", agrega. Es que desde 1993 el seleccionado no se consagraba campeón, dato que cobra otra relevancia si se posa la mirada en los últimos años, tras la derrota en la final del Mundial de Brasil 2014 ante Alemania y en las de las Copa América 2015 y 2016, ambas en manos de Chile."En lo futbolístico, el equipo de Lionel Scaloni fue de menor a mayor. Incluso durante la Copa América había aspectos que no terminaban de convencer. Pero ahí empezó la ilusión de un equipo que se acostumbró a ganar y acumula un invicto importante: empieza a tener una identidad que hace un tiempo le faltaba", remarca Valderrey. En efecto: el conjunto sudamericano lleva 36 partidos oficiales sin perder, a uno del récord histórico que alcanzó Italia entre 2018 y 2021.Renovación generacional, la clave del grupoSegún los especialistas, el factor humano desempeña un papel fundamental en el seleccionado. "El equipo llega bien consolidado como grupo, lo cual no siempre sucede. Hay países con talento individual pero que no tienen gran protagonismo por la falta de cohesión. Siempre es más factible ganar con un grupo que con un rejunte de talentos", sostiene en diálogo con Sputnik Federico Yañez, periodista deportivo."Messi está muy alineado con una manada de lobos atrás. Él está en modo Batman y el resto en modo Robin", apunta Yañez. La madurez del capitán se plasma en el campo de juego: "Está en un gran nivel. Quizás no tiene la explosión de cuando era más joven, pero hoy es un futbolista muy inteligente y mucho más completo", apunta Valderrey.Esta organización en torno al líder del equipo se explica por el contraste entre su trayectoria y la falta de experiencia mundialista de varios de sus compañeros: "Lo que pesó en los mundiales anteriores fue que había una camada que acumulaba frustraciones, mientras que ahora son muchos nuevos que no tienen ese peso", agrega el especialista.La renovación generacional a la que se refiere Yañez es una clave. "19 de los 26 jugadores citados son debutantes en mundiales: de hecho, Thiago Almada y Enzo Fernández no tienen siquiera minutos oficiales con la camiseta de la selección. Quizás no sea lo ideal, pero creo que todos los convocados están capacitados para jugar del primer partido al último", remarca Valderrey. "Si bien la inexperiencia puede jugar una mala pasada, todos brillan en sus clubes. No creo que esto sea algo que pueda ir en contra", agrega la periodista.La identidad generacional del equipo se refleja en la de su conducción táctica: Lionel Scaloni, el director técnico, es el más joven del certamen, con 44 años. Sobre el entrenador, Valderrey apunta: "Scaloni ha crecido mucho y tiene las cosas muy claras. Quizás hubo un error compartido con su cuerpo médico a la hora de armar la lista de convocados, pero supo dar el volantazo a tiempo. No creo que por ser joven pueda tener un problema de liderazgo: al contrario, ha logrado la unión de un grupo que se muestra feliz y distendido".Las lesiones, preocupación centralEl señalamiento de Valderrey en torno al error compartido con el cuerpo médico obedece a un dato insoslayable: a días del inicio de la competencia, tres de los principales jugadores argentinos debieron ser apartados del plantel por razones físicas.Una de las singularidades centrales de Catar 2022 es el poco tiempo de descanso previo al inicio de la competición, el cual afectó a figuras de todo el mundo. "Deportivamente, la diferencia con otros mundiales es que los jugadores llegan en medio de la temporada: llegan con lo justo y saben que vuelven y deben seguir con el campeonato local", señala el periodista."Las consecuencias físicas son notorias. No solamente por las lesiones, sino por la tensión que acumulan los futbolistas frente el riesgo de dolencias físicas antes del debut", complementa Valderrey. "A medida que se acerca un mundial absolutamente atípico como este, empiezan las dudas: hay muchos jugadores que quizás no llegan al 100%", agrega.Rivales y candidatosArgentina comparte el grupo C con México, Polonia y Arabia Saudita, selección que enfrentará en el debut. Para los analistas, el perfil de los rivales es variopinto: "Los equipos del grupo son distintos. Arabia Saudita quizás sea el más débil, pero la exigencia se da por el contexto: el debut mundialista, con los nervios y tensiones acumulados, tiene un peso. La carga va más por el lado emocional que estrictamente futbolístico", apunta Valderrey.Para Yañez, México es un adversario particular: "Es un equipo al que Argentina siempre padece en los mundiales. Gerardo Martino conoce mucho al plantel albiceleste, no solo porque es argentino sino porque dirigió a muchos de ellos", señala el analista. En efecto, el director técnico del Tri estuvo a cargo del conjunto albiceleste entre 2014 y 2016, cuando entrenó a figuras como Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi.Si la mirada se posa en el total de los contendientes, son tres los equipos destacados por los analistas. "Brasil es el principal candidato: tiene una defensa solvente, un mediocampo realmente muy bueno y una delantera de gran nivel", remarca Yañez. Es que el Verdeamarelo logró constituir un plantel integrado por varios de los mejores jugadores del mundo. En este punto coincide Valderrey: "Sin dudas Brasil está en el primer lugar de la lista, junto con Argentina. Y sumaría a Alemania, que si bien no llega en su mejor momento, en los mundiales muestra una cara distinta", sostiene la periodista.Además de los equipos más temidos, aparecen otros a seguir de cerca: "Francia está por debajo de Brasil, pero casi en la misma línea de Argentina", agrega la especialista. Por su parte, Yañez aporta otros potenciales candidatos: "Algunos seleccionados han dado pasos adelante, pero necesitarían confirmarlo con un título: Bélgica e Inglaterra, principalmente", concluye.

https://sputniknews.lat/20221117/quien-ganara-el-mundial-un-estudio-pronostica-al-campeon-de-catar-2022-1132520848.html

https://sputniknews.lat/20221119/asi-es-al-rihla-el-balon-del-mundial-de-catar-2022-1132689250.html

https://sputniknews.lat/20221118/brasil-francia-argentina-o-habra-sorpresa-en-catar-2022-1132594259.html

argentina

catar

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Juan Lehmann https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Juan Lehmann https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Juan Lehmann https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/15/1130721158_0:0:963:962_100x100_80_0_0_244f3878700bc44571b5aaf7a6a23bdc.jpg

argentina, catar, ⚽ deportes, lionel messi, lionel scaloni, 💬 opinión y análisis