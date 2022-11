https://sputniknews.lat/20221121/mexico-propone-suspender-cumbre-de-la-alianza-del-pacifico-por-la-ausencia-de-peru-1132735080.html

México propone suspender la cumbre de la Alianza del Pacífico por la ausencia de Perú

México propone suspender la cumbre de la Alianza del Pacífico por la ausencia de Perú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso este lunes cancelar la cumbre de la Alianza del Pacífico, prevista para el 24 y 25 de noviembre... 21.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-21T18:09+0000

2022-11-21T18:09+0000

2022-11-21T18:15+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

méxico

pedro castillo

perú

chile

alianza del pacífico

honduras

colombia

costa rica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1132734850_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_12492294fc21c8e9443353d8518f2e43.jpg

"Hablando de asuntos internacionales, es muy probable, voy a hacer unas consultas el día de hoy (lunes), que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacífico", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.El 17 de noviembre una subcomisión del congreso peruano admitió a trámite una denuncia constitucional contra Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, y al día siguiente el pleno legislativo votó en contra de permitirle viajar a México para recibir la presidencia pro témpore de la Alianza."No le dieron permiso de asistir al presidente del Perú, entonces vamos a posponer o buscar otra opción", dijo el gobernante mexicano.El pleno del poder legislativo peruano autorizó el 18 de noviembre pasado un viaje de Castillo a Chile el 28 y 29 de este mes, pero no le permitió viajar a México, por 77 votos a favor, 35 en contra y dos abstenciones."Soy el presidente transitorio o temporal de esa Alianza y le corresponde al presidente del Perú recibir la presidencia; si no viene, ¿a quién le entrego?", preguntó López Obrador.Una de las posibilidades que los anfitriones mexicanos proponen es que la Cumbre se realice en Lima, Perú, adelantó el mandatario.A principios de mes, Castillo desistió de viajar al Foro de Cooperación Económica Asia - Pacífico, en Tailandia, ante la demora del congreso de otorgarle permiso.El parlamento peruano también le negó el permiso al mandatario para hacer una visita al Vaticano y acudir a la toma de posesión del presidente colombiano, Gustavo Petro.López Obrador explicó que convertiría en reuniones bilaterales las visitas de otros tres jefes de Estado, uno de ellos Gabriel Boric, de Chile, que junto con Colombia completan los cuatro fundadores de la Alianza del Pacífico.También estaba prevista la llegada de gobernantes de tres países que buscan sumarse al bloque fundado en 2011: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el costarricense Rodrigo Chaves y la hondureña Xiomara Castro."Voy a tener reuniones bilaterales: sí viene el presidente de Chile; si viene el presidente de Costa Rica; viene la presidenta de Honduras, pero no necesariamente esta reunión de la Alianza del Pacífico", adelantó López Obrador. El anfitrión de la cumbre no mencionó al presidente de Colombia, Gustavo Petro.La Alianza, grupo enfocado en la integración económica y el libre comercio, se define como "la octava potencia económica y la octava potencia exportadora a nivel mundial".La propuesta mexicana para la Cumbre del grupo es reducir las regulaciones restrictivas en el comercio regional y facilitar el comercio, sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria.Las economías de México, Chile, Colombia y Perú representan más del 40% del producto interior bruto (PIB) de Latinoamérica y acumulan el 38% de la inversión extranjera directa.El grupo regional cuenta con un socio en el otro extremo del océano Pacífico, Singapur; mientras que están en proceso de integrarse Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur como estados asociados, además de Ecuador y Costa Rica.

https://sputniknews.lat/20221117/el-congreso-de-peru-niega-permiso-a-pedro-castillo-para-viajar-a-mexico-a-la-alianza-del-pacifico-1132574878.html

https://sputniknews.lat/20221114/amlo-recibe-a-boric-y-fernandez-desafios-perspectivas-y-tropiezos-en-su-intercambio-1132421890.html

https://sputniknews.lat/20221012/fmi-preve-crecimiento-moderado-para-latinoamerica-en-2022-y-un-frenazo-en-2023-1131423920.html

méxico

perú

chile

honduras

colombia

costa rica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

andrés manuel lópez obrador, méxico, pedro castillo, perú, chile, alianza del pacífico, honduras, colombia, costa rica, gustavo petro