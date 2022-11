https://sputniknews.lat/20221121/mexico-recibe-a-los-paises-de-la-alianza-del-pacifico-que-oportunidades-tiene-el-enlace-comercial-1132714535.html

México recibe a los países de la Alianza del Pacífico: ¿qué oportunidades tiene el enlace comercial?

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezaría la XVII cumbre del enlace comercial, con miras a integrar a Ecuador y Costa Rica, y a sumar como países asociados a Canadá, Corea y Singapur.Sin embargo, ante la ausencia del presidente de Perú, Pedro Castillo, quien no obtuvo autorización del poder legislativo de su país, López Obrador planteó la posibilidad de cancelar el encuentro. En un escenario económico donde la cercanía comercial de México con Estados Unidos es definitoria por distintos factores, como los más de 3.000 kilómetros de frontera que comparten, además de la creciente influencia de China en Sudamérica, Sputnik conversó con el economista Víctor Aramburu para analizar las capacidades de esta alianza en vías de ampliación.Exportaciones e importaciones definidas"La Alianza se ha convertido en el eje de una nueva forma de hacer negocios en el continente", asevera el propio mecanismo de cooperación en su sitio web oficial.Sin embargo, Aramburu, quien es profesor de desarrollo económico en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), considera que el intercambio comercial entre Chile, Colombia, Perú y México es poco significativo en comparación con otros enlaces.Por ejemplo, en el caso del país norteamericano, adquiere la mayoría de productos desde Estados Unidos, China, Alemania, Corea del Sur y Malasia, en orden descendente, mientras que vende principalmente a Estados Unidos, Canadá China, Alemania y Corea del Sur, también en orden descendente, de acuerdo con información del Observatorio de Complejidad Económica (OCE).Los países de la Alianza del Pacífico "definitivamente no son economías competitivas con nosotros porque lo que principalmente exporta México son productos manufacturados que estos países no producen, estos países son principalmente exportadores, pero en algunos productos sí podría haber competencia", apunta Aramburu, como la minería peruana."En el caso de Chile, el cobre, ellos producen miles de toneladas más que nosotros, y Colombia con el café", expone, pero fuera de esos puntos de arranque ya existen tratados de libre comercio entre estas naciones.Acerca del panorama chileno, sus principales compradores, en orden descendente, también son China y Estados Unidos, seguidos de Japón, Corea del Sur y Brasil. Mientras que el país suramericano adquiere productos sobre todo de China, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Alemania, revela el OCE.Perú vende sobre todo a China, Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá y Japón, y sus principales adquisiciones se centran en China, Estados Unidos, Brasil, el vecino Chile y la cercana Argentina.En cuanto a Colombia, sus mayores ventas se concentran en Estados Unidos, China, Ecuador, Panamá y Brasil, mientras que adquiere productos sobre todo de Estados Unidos, China, México, Brasil y Alemania.Es decir que si bien en el caso mexicano la ruta comercial está muy definida y orientada más hacia el bloque norteamericano y países asiáticos, entre territorios como Colombia y Perú sí hay importantes intercambios comerciales que tendrían que fortalecerse con la Alianza del Pacífico.¿Una integración económica eficaz?"Tener acceso al mercado mexicano, por tener tratados de libre comercio, sí es una ventaja" para los integrantes suramericanos de la alianza, observa Aramburu, en un escenario donde de alguna forma México compite con China y figura como fuerza complementaria de la economía estadounidense.Tanto China como Estados Unidos son las fuerzas económicas más poderosas del planeta, con un Producto Interno Bruto (PIB) de 17,73 y 23 billones de dólares, respectivamente, según información del Banco Mundial.A pesar de las intenciones de fortalecimiento comercial que apuntala la Alianza del Pacífico, el profesor en economía señala que para efectos prácticos desde años existen intercambios de libre comercio entre los países integrantes.Como ejemplo, observa que no es inusual ir a un supermercado y adquirir con facilidad salmón y vinos chilenos, o bien café colombiano. Sin embargo, hay poco interés práctico en México para adquirir recursos de los países suramericanos, opina."Lo que ellos nos pueden vender (a México) o lo producimos nosotros, como en el caso de los minerales o el café, o no, que es el caso de los chilenos, pero son un par de cosas, son cosas muy contadas las que realmente importamos de Chile", apunta."Mi hipótesis es que ya las economías tanto peruana como chilena están más integradas con la china, sobre todo por la venta de cobre y de materias primas, o sea de minerales", apunta, mientras que en el caso colombiano hay una fuerte integración económica con Estados Unidos, como en el escenario mexicano, señala Aramburu.Las intenciones políticas de la AlianzaNo obstante las dificultades del escenario económico de los países latinoamericanos con salida al océano Pacífico, en sus lineamientos la alianza establece que sus objetivos son también políticos, no solo comerciales."Este es un mecanismo de articulación política, económica, de cooperación e integración que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las cuatro economías que la integran. Los miembros de la Alianza del Pacífico confían que esto es posible a través de un avance progresivo de la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas", expone el sitio oficial."Mientras los lazos se fortalecen dentro de la Alianza, hay un trabajo en paralelo para convertir al bloque en una potencia mundial de negocios y oportunidades. Por ello, uno de sus principales mercados objetivo es el que se extiende en el litoral asiático del Pacífico, una de las regiones fundamentales de la economía global", abunda.Desde que asumió la administración federal mexicana, López Obrador, que hará entrega de la presidencia pro témpore a Perú para que encabece la Alianza a partir del 1 de enero de 2023, ha insistido en diferentes plataformas en que América Latina debe buscar su integración no solo diplomática, sino también política y económica.Inclusive ha cuestionado la relevancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y llamado a fortalecer como contrapeso a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).Además de que la Alianza del Pacífico contempla la asociación de países asiáticos, foco de muchos de los intercambios comerciales de las naciones latinoamericanas involucradas, el enlace asegura que en conjunto las economías de los países miembros ocupan la octava posición a nivel mundial."En América Latina y el Caribe, el bloque representa el 41% del PIB y atrae el 38% de la inversión extranjera directa", señala.

