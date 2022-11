https://sputniknews.lat/20221121/no-hay-vientos-de-cola-favorables-para-la-economia-latinoamericana--1132742263.html

"No hay vientos de cola favorables" para la economía latinoamericana

"No hay vientos de cola favorables" para la economía latinoamericana

La fuerte contracción de 2020 hizo que en 2021 algunos países latinoamericanos crecieran hasta 10%. Sin embargo, para este año se prevé una baja.

La fuerte contracción de 2020 hizo que en 2021 algunos países latinoamericanos crecieran hasta 10%. Sin embargo, para este año se prevé una baja.

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el impacto de la pandemia de COVID-19 es la peor contracción económica en 120 años de historia."Fue peor que la Primera Guerra Mundial (1914-1918), la Gran Depresión (1929), la crisis de los años 1980 y de la crisis financiera de 2008", afirmó el secretario ejecutivo, José Salazar-Xirinachs.De acuerdo con esta comisión de Naciones Unidas, se espera que este año culmine en América Latina y el Caribe con un crecimiento de 3,2% y que en el 2023 el guarismo baje a 1,4%.Esto no es ajeno a lo que sucede en otras partes del mundo como EEUU y la Eurozona, donde se esperan crecimientos de 1% y 0.5% respectivamente.La caída en el crecimiento de los socios comerciales latinoamericanos influye en sus economías y por eso el año próximo no parece ser auspicioso.El directivo recordó que tras la crisis del 2008, el gigante asiático demandó "impresionantes" cantidades de minerales y materias primas, pero actualmente la economía china tampoco está creciendo.El crecimiento económico es "clave" para combatir la pobreza y pobreza extrema en América Latina y el Caribe, remarcó el entrevistado. La CEPAL prevé que esos indicadores alcanzarán al 33% y al 14,5% al cierre de este año.Salazar-Xirinachs puso como ejemplo la reforma tributaria colombiana como estrategia para atender la difícil situación."En Colombia, parte de ese 1,5% extra que se va a recoger en su gran mayoría va a ser utilizado en programas sociales. Esa es la otra prioridad: fortalecer programas sociales, transferencias porque esas estadísticas se traducen en mucha tragedia humana", concluyó.En Uruguay Contante y Sonante se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

