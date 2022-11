https://sputniknews.lat/20221121/por-que-hubo-tantas-lesiones-de-futbolistas-antes-del-mundial-1132737886.html

¿Por qué hubo tantas lesiones de futbolistas antes del Mundial?

¿Por qué hubo tantas lesiones de futbolistas antes del Mundial?

El ganador del Balón de Oro 2022, el francés Karim Benzemá, quedó fuera del Mundial de Fútbol de Catar y cerca de 35 jugadores más compartieron la misma suerte. ¿Por qué los futbolistas profesionales son tan propensos a estas lesiones en un momento tan importante? Dos especialistas responden estas preguntas.

2022-11-21T22:10+0000

2022-11-21T22:10+0000

2022-11-21T22:10+0000

zona violeta

⚽ deportes

sociedad

catar

fifa

lesiones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1132738077_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_b653cd5235cad8fe8d44cb72c1cfbea9.jpg

¿Por qué hubo tantas lesiones de futbolistas antes del Mundial? El ganador del Balón de Oro 2022, el francés Karim Benzemá, quedó fuera del Mundial de Fútbol de Catar y cerca de 35 jugadores más compartieron la misma suerte. ¿Por qué los futbolistas profesionales son tan propensos a estas lesiones en un momento tan importante? Dos especialistas responden estas preguntas.

Las 32 selecciones nacionales participantes de la Copa del Mundo FIFA Catar 2022 tuvieron momentos de preocupación por la baja de alguno de sus jugadores o la puesta en duda de un integrante, por lesión.Esta ha sido una de las tónicas en la previa al inicio de la competición, y son varios los factores que pueden incidir en esta situación."Vienen con sobrecarga de estrés físico" dijo a Zona Violeta el especialista en medicina del deporte, Robert Mendez, integrante de la Federación Venezolana de Fútbol.Así se refiere al cambio de fecha del Mundial, que este año se realiza en noviembre, cuando tradicionalmente tiene lugar a mediados de año.Por su parte, el deportólogo uruguayo Nicolás Arrieta aclaró que "no es atípico" el número de bajas por lesiones, sino que "hoy nos llega de manera mucho más global" la información que en ediciones anteriores.A su criterio, esto también ocurre dado que pasar de un entrenamiento en un club a una selección con otro cuerpo técnico supone "una cuota de estrés asociado", porque "todos los jugadores quieren ir al Mundial"."Entrenamiento progresivo" y "buen descanso" son factores clave según el especialista uruguayo. "Algunos hablan de una hora de jet lag de recuperación por día", agregó.Uno de los temas que causó la modificación de horarios y fechas de la Copa Mundial fueron las altas temperaturas en Catar. "El clima es un factor predominante", valoró Arrieta."Un deportista deshidratado es más proclive a lesiones musculares anatómicas o no anatómicas: fatiga, contracturas, distensiones o desgarros", explicó el deportólogo uruguayo"La modificación de la nutrición, la purificación del agua y otros factores climáticos también se deben tomar en cuenta para evitar desencadenar patologías que afecten su rendimiento", agregó.Méndez agregó que hay otros factores biológicos que no se pueden prevenir. "Desde el punto de vista genético ya está determinado, y se puede evaluar genéticamente la predisposición de una persona a sufrir más lesiones que otra o que se recupera más rápido que otra", indicó el especialista venezolano.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

catar

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

deportes, sociedad, catar, fifa, lesiones, mundial, fútbol