https://sputniknews.lat/20221121/presidente-de-mexico-lamenta-eleccion-de-presidente-del-bid-como-mas-de-lo-mismo-1132734276.html

López Obrador califica la elección del presidente del BID como "más de lo mismo"

López Obrador califica la elección del presidente del BID como "más de lo mismo"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que la elección del brasileño Ilan Goldfajn para presidir el Banco Interamericano de... 21.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-21T17:53+0000

2022-11-21T17:53+0000

2022-11-21T18:02+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

eeuu

fondo monetario internacional (fmi)

banco interamericano de desarrollo (bid)

ilan goldfajn

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/15/1132733899_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_46856ca43c105bbbe073ac3cd355d498.jpg

"Es más de lo mismo, es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal, se ponen de acuerdo con el visto bueno de EEUU, así eligen", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.En una votación celebrada el domingo en la sede del banco, en la capital estadounidense, con la asistencia virtual o presencial de las delegaciones, Goldfajn fue elegido para ser el primer brasileño al frente del organismo interamericano, del que se hará cargo a partir de diciembre por un periodo de cinco años."Queremos dejar de manifiesto que no hay un cambio en la elección del director del BID", expresó López Obrador.Los otros candidatos eran la argentina Cecilia Todesca Bocco, el chileno Nicolás Eyzaguirre, el mexicano Gerardo Esquivel y Gerard Johnson, de Trinidad y Tobago.El candidato mexicano solo logró dos votos, el 8% del total. Goldfajn, en tanto, recibió el 80% de los votos.López Obrador agregó que "no hay ninguna esperanza para los pueblos de América Latina y el Caribe si continúan estos organismos internacionales, es como si esperáramos algo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) o del Fondo Monetario Internacional (FMI)".El candidato mexicano antes de la votación era subgobernador del banco central mexicano, el Banco de México, además de que fue funcionario del FMI y del Banco Mundial, y se encargó de la traducción al español del libro El capital en el siglo XXI (2015), del economista francés Thomas Piketty.Acerca del futuro de Esquivel, el mandatario dijo que no es la primera opción su ratificación en el cargo que desempeñaba en el Banco de México hasta hace dos semanas, cuando reemplazó en la candidatura mexicana a Alicia Bárcena, quien fue la primera mujer al frente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y declinó por razones personales.El jefe del Ejecutivo mexicano elogió a Esquivel y dijo que consultará con él acerca de su futuro y la posibilidad de ser de nuevo candidato a integrar la Junta de Gobierno del banco central, que debe ratificar el Senado.No obstante, comentó que otra opción es que asuma alguna de las representaciones de México en el extranjero."Es un buen servidor público, preparado, de los economistas con más sensibilidad social, creo que de los únicos que en el periodo neoliberal se atrevieron a hacer análisis sobre la desigualdad económica y social", concluyó.La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, felicitó al brasileño por su elección y dijo que su país espera trabajar en conjunto para implementar una serie de reformas necesarias de mejora de la eficiencia de la institución.Goldfajn será el séptimo presidente del BID, sucediendo a la jefa interina Reina Irene Mejía Chacón, quien reemplazó al estadounidense Mauricio Claver-Carone (2020-2022), destituido por favorecer a una colaboradora con quien tenía una relación.

https://sputniknews.lat/20221120/el-bid-elige-como-nuevo-presidente-a-brasileno-ilan-goldfajn-1132706203.html

https://sputniknews.lat/20220929/el-banco-mundial-identifica-una-tormenta-perfecta-para-que-europa-entre-en-recesion-1130997471.html

https://sputniknews.lat/20221110/banco-central-de-mexico-incrementa-tasa-de-interes-a-maximo-historico-de-10-1132330866.html

méxico

eeuu

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, andrés manuel lópez obrador, eeuu, fondo monetario internacional (fmi), banco interamericano de desarrollo (bid), ilan goldfajn, brasil