https://sputniknews.lat/20221121/rosatom-ve-posible-crear-zona-de-seguridad-en-zaporozhie-si-es-aprobada-por-eeuu-1132725489.html

Rosatom ve posible crear zona de seguridad en Zaporozhie si es aprobada por EEUU

Rosatom ve posible crear zona de seguridad en Zaporozhie si es aprobada por EEUU

SOCHI, RUSIA (Sputnik) — Una zona de seguridad en torno a la central nuclear de Zaporozhie será posible si es aprobada por Washington, opina el jefe de la... 21.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-21T13:52+0000

2022-11-21T13:52+0000

2022-11-21T14:45+0000

defensa

zaporozhie

📰 bombardeos ucranianos a la central nuclear de zaporozhie

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/19/1128684414_0:83:3347:1965_1920x0_80_0_0_373ca0c8faf0c5b5e98fa74b1f057b9f.jpg

La gran distancia entre Washington y Zaporozhie no debe frenar la toma de decisión al respecto, subrayó. Además, instó a los líderes de las principales potencias mundiales a conversar con los ucranianos para impedir incidentes nucleares."Mucho dependerá de la actividad del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica [OIEA], Rafael Grossi", dijo a los periodistas al margen del foro internacional Atomexpo-2022 en Sochi. Una misión del OIEA compuesta por cuatro personas sigue trabajando en la central, señaló.Una misión del OIEA compuesta por cuatro personas sigue trabajando en la central, señaló.Informó que Rosatom y el OIEA sostuvieron conversaciones en relación con los últimos bombardeos de la planta nuclear.Además, destacó que gracias a los esfuerzos del OIEA, y personalmente de Grossi, desde septiembre hasta el momento no hubo amenazas directas a la seguridad de la planta."Ven con sus propios ojos quién dispara y de dónde dispara. No es ningún secreto, los ataques se realizan por parte de las fuerzas armadas de Ucrania", destacó.Resumió que es necesario hacer todo lo posible para cesar los ataques a la central y para que nadie busque socavar la seguridad de la central nuclear.La central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, se encuentra en la ciudad de Energodar, a orillas del embalse Kajovka, en una zona controlada desde marzo pasado por las tropas rusas. Moscú alega que su presencia militar en la planta persigue evitar fugas de materiales nucleares y radiactivos. Los seis reactores de la planta están apagados, para minimizar el riesgo de su exposición al conflicto armado en curso.

https://sputniknews.lat/20221118/autoridades-de-zaporozhie-condenan-resolucion-del-oiea-sobre-la-central-nuclear-1132592815.html

zaporozhie

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

zaporozhie, 📰 bombardeos ucranianos a la central nuclear de zaporozhie, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto