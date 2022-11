https://sputniknews.lat/20221121/serbia-denuncia-fracaso-de-las-negociaciones-con-kosovo-en-bruselas-1132734045.html

Serbia denuncia el fracaso de las negociaciones con Kosovo en Bruselas

Serbia denuncia el fracaso de las negociaciones con Kosovo en Bruselas

BELGRADO (Sputnik) — Las conversaciones entre Serbia y la autoproclamada República de Kosovo, que se celebran en Bruselas sobre el aplazamiento de las... 21.11.2022

"Por razones que no me quedan claras, no pudimos llegar a ningún acuerdo en absoluto. Serbia fue completamente constructiva y aceptamos los textos cambiados 10 veces, pero la parte albanesa no quería aceptar nada y constantemente añadían algo imposible", dijo Vucic, en un mensaje transmitido por la agencia Tanjug.El líder serbio aseguró que tiene "guardados todos los documentos" y quiere pensar en todo lo hablado durante la reunión. El mandatario serbio añadió que se avecinan "noches duras".El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior de la Unión Euroepa, Peter Stano, confirmó que Belgrado y Pristina no llegaron a una decisión sobre la desescalada de la situación.Este 21 de noviembre comenzó una nueva ronda de conversaciones de alto nivel entre Belgrado y Pristina en Bruselas en medio del deterioro de la situación en Kosovo.El alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, primero se encontró con cada una de las partes por separado, y después se llevaron a cabo reuniones conjuntas.Kosovo, antigua provincia serbia poblada mayoritariamente por albaneses, proclamó en 2008 su secesión que hasta la fecha fue reconocida por más de 100 países, pero no por Serbia, Rusia, China, España, Grecia, Irán, Argentina, Brasil y muchos otros.A finales de julio pasado, en el norte de Kosovo aumentaron drásticamente las tensiones, después de que las autoridades anunciaran que prohibirían los documentos de identidad y las matrículas serbias.Pristina alegó que la medida es simétrica a las restricciones de Belgrado, que no reconoce a Kosovo como Estado independiente, obliga a cambiar las matrículas kosovares y otorga documentos de identidad provisionales a los titulares de papeles emitidos en la república autoproclamada.Recientemente las autoridades de Kosovo anunciaron que impondrían multas de hasta 150 euros a los que no cambien las matrículas serbias a partir del 1 de noviembre de 2022, pero luego, bajo la presión de la comunidad internacional, relajaron las restricciones: entre el 1 y el 21 de noviembre, los conductores de automóviles con matrículas serbias solo recibirían una advertencia, a partir del día 21 se impondrá la multa mencionada.El proceso de transición debe finalizar el 21 de abril de 2023, después la policía de Kosovo empezaría a confiscar los vehículos con matrículas serbias.Mientras tanto, Belgrado elevó el nivel de alerta de sus Fuerzas Armadas para que sean capaces de cumplir "cualquier tarea".A su vez, los serbios kosovares prometieron protestas y bloqueos de carreteras si las autoridades de Kosovo empiezan a multar a los conductores.

