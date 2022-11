https://sputniknews.lat/20221122/amlo-reclama-que-es-inaceptable-que-se-continue-con-la-politica-de-predominio-de-intereses-de-eeuu-1132775258.html

AMLO reclama que es "inaceptable que se continúe con la política de predominio de intereses de EEUU"

AMLO reclama que es "inaceptable que se continúe con la política de predominio de intereses de EEUU"

La cancelación de la visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, a México, ocurre en el marco de la elección en el Banco Interamericano de...

En cambio, fue el economista brasileño Ilan Goldfajn, quien fue respaldado principalmente por Estados Unidos, el que logró este nombramiento."Nosotros [México] tenemos nuestro candidato y ellos tenían el suyo y el planteamiento es: no puede ser que el candidato propuesto por Brasil y apoyado por Washington sea el que imponga, pero después llegaron a un arreglo con el candidato de Brasil y apoyó Washington", expresó el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante su rueda de prensa del 22 noviembre.En ese sentido, López Obrador descartó cualquier rumor sobre que el desacuerdo entre México y Argentina durante la votación en el BID provocara la cancelación de la visita de su par argentino a Ciudad de México y afirmó que Alberto Fernández es su amigo."Somos compañeros, amigos y estaba invitado porque se iba a llevar a cabo la Alianza del Pacífico", pero reconoció que no hubo acuerdo en tonro al BID.López Obrador llamó a apoyar a los países de Centroamerica y el Caribe "con hechos, o con discursos"."No ir a apoyar a los países de América Latina con los llamados rescates del FMI porque no se apoya con créditos con tasas bajas a los países que necesitan el apoyo. Lo que hacen es algo simbólico", aseveró y agregó que en el Banco Interamericano de Desarrollo se gasta más en la burocracia que en el apoyo real.El brasileño Ilan Goldfajn fue elegido nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo el 20 de noviembre. Los ministros de Hacienda y otras autoridades económicas de los 48 países que integran el BID le otorgaron su apoyo, por una amplia mayoría, dos meses después de la escandalosa salida del estadounidense de origen cubano, Mauricio Claver-Carone, por violaciones al código de ética.Argentina retiró a su candidata, Cecilia Todesca, y se sumó a la candidatura del brasileño en una coalición formada también por Estados Unidos y Canadá.La cumbre de la Alianza del Pacífico que acogería Ciudad de México del 24 al 25 de noviembre fue suspendida y podría ser trasladada a Perú, ante la ausencia del mandatario de ese país, Pedro Castillo, cuyo Congreso le impide viajar.

