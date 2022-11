https://sputniknews.lat/20221122/argentina-sigue-siendo-candidata-en-catar-a-pesar-de-la-derrota-segun-analista-1132782973.html

Argentina sigue siendo candidata en Catar a pesar de la derrota, según analista

La derrota de Argentina frente a Arabia Saudita puede ser "una de las sorpresas más grandes que puede llegar a tener este Mundial", dijo a Sputnik el... 22.11.2022, Sputnik Mundo

El esperado debut mundialista de Argentina, uno de los seleccionados favoritos para conquistar la Copa del Mundo en Catar 2022, estuvo lejos de ser el esperado: lejos de consolidarse como candidato, sufrió una dura derrota frente a Arabia Saudita, el rival que parecía más accesible en el Grupo C que también integran Polonia y México.Desde Catar, el periodista uruguayo Fabián Bertolini dijo a Sputnik que el juego entre argentinos y saudíes "fue una de las sorpresas más grandes que puede llegar a tener este Mundial" porque "nadie pensaba que Argentina iba a dejar puntos".El periodista recordó que Argentina es una de las selecciones consideradas favoritas al título, "junto a Francia y Brasil". La derrota en el estreno, por tanto, "genera una sorpresa muy grande y una decepción mayor", subrayó.Con su victoria por 2-1 frente a la albiceleste, el conjunto saudí interrumpió una racha de 36 encuentros sin conocer la derrota de la Selección Argentina y se convirtió en el primer equipo en anotar dos goles al equipo dirigido por Lionel Scaloni en 24 partidos disputados.Argentina abrió el marcador a los nueve minutos de juego a través de un penal convertido por el capitán Lionel Messi. El propio número 10 y el delantero Lautaro Martínez pudieron aumentar las cifras en dos ocasiones pero los tantos fueron invalidados por posición adelantada.Arabia Saudita empató el marcador a los 48 minutos con un remate cruzado de Saleh Al Shehri y dio vuelta el resultado a su favor a los 53 minutos a través de un espectacular remate de Salem Al Dawsari que dejó sin opciones al meta Emiliano Martínez.Consultado luego del encuentro, Messi reconoció que los argentinos conocían que Arabia Saudita "era un equipo que si lo dejábamos jugar, jugaba bien". El astro también restó trascendencia a las decisiones del VAR, asegurando que "no hay excusas".De todas maneras, el capitán argentino aseguró que los futbolistas argentinos están "más unidos que nunca". "El grupo viene demostrando que es fuerte, es una situación que nunca nos había tocado pasar y ahora hay que demostrar que somos un grupo de verdad", apuntó."Ahora tenemos que ganar o ganar, depende de nosotros", remató el oriundo de Rosario en zona mixta.En línea con Messi, Bertolini consideró que Argentina sigue siendo una de las selecciones candidatas al título aún habiendo perdido el primer partido. "Me sorprendería que Argentina vuelva a dejar puntos, aunque va a tener partidos dificilísimos frente a Polonia y México", acotó.El cruce entre argentinos y mexicanos está pactado para el sábado 26 de noviembre a las 22 horas de Catar (16 horas de Argentina y 13 horas de México) en el Estadio Lusail Iconic. El choque entre Argentina y Polonia cerrará el grupo C el martes 26, también a las 22 horas de Catar en el Estadio 974."Esperamos por Brasil y por Uruguay", apuntó el periodista uruguayo, expectante por el debut de los dos sudamericanos que todavía no jugaron y que disputarán sus primeros partidos el jueves 24 ante Serbia y Corea del Sur respectivamente.El primer debut fue el de Ecuador, que inauguró la Copa del Mundo enfrentándose al locatario Catar. Si bien los sudamericanos lograron un triunfo claro, Bertolini apuntó que la Tri "ganó frente a un Catar que no está a la altura de las circunstancias, por lo que no podemos evaluar o hacer un concepto tajante".

