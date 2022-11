https://sputniknews.lat/20221122/bolivia-las-funerarias-protestan-en-santa-cruz-porque-a-causa-del-paro-no-dejan-pasar-a-sus-coches-1132788960.html

Bolivia: las funerarias protestan en Santa Cruz porque a causa del paro no dejan pasar a sus coches

El paro indefinido de Santa Cruz cumplió un mes sin lograr su principal objetivo, que el próximo Censo de Población y Vivienda se realice en 2023 y no en 2024... 22.11.2022, Sputnik Mundo

Las empresas funerarias de Santa Cruz hicieron una marcha para exigir que les permitan trabajar y dejen de bajar los ataúdes de los coches fúnebres para comprobar si la persona fallecida está ahí.El nivel de rispidez llega a tal punto que la Asociación de Funerarias Unidas de Santa Cruz protagonizó una particular protesta por las calles bloqueadas. Desfilaron con sus coches fúnebres en reclamo de que les permitan trabajar sin abrir los cajones en cada bloqueo.Los funebreros remarcaron que no siempre llevan cuerpos en cajones durante su trabajo, porque deben ir a buscarlos al lugar de deceso, llevarlos al salón de velorios, luego ir al cementerio.Si bien los empresarios funerarios apoyan el paro iniciado por el Comité Pro Santa Cruz impulsado por el gobernador Luis Fernando Camacho, solicitaron que les permita cumplir su inevitable tarea con solo presentar el certificado de óbito.Es que, si bien el paro languidece día tras día y los buses interdepartamentales volvieron a circular, persisten sectores donde se prohíbe violentamente el tránsito a la población."Hubo cuatro muertes. En un bloqueo cortaron la calle con un cable y se fueron a dormir, así degollaron a un motociclista. A otro joven en un punto de bloqueo le han sacado el corazón. Han habido violaciones. Hasta ese grado estamos llegando", dijo a Sputnik Franklin Vargas, secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz Apiaguaiki Tumpa (FSUTCSC-AT).Vargas conoce de primera mano la violencia del paro indefinido, ya que la sede de su organización fue incendiada por los manifestantes el pasado 12 de noviembre.Agresión a los campesinosVargas estuvo en la sede hasta minutos antes de que un grupo de jóvenes ingresaran para saquearla e incendiarla junto con otras 70 personas que habían participado de una marcha contra el paro indefinido, convocada por comerciantes de feria y otros rubros afectados, que viven de su trabajo diario.Pero cientos de manifestantes a favor del paro los esperaban con palos, petardos y hasta dinamita, y luego de desbaratar la movilización, siguieron su cacería con las personas refugiadas en la casa de los campesinos."Era hartísima gente, unas 2.000 personas, y seguían llegando. Durante cinco horas sufrimos el ataque con diferentes tipos de juguetes que manejan ellos, desde dinamita hasta gas lacrimógeno nos han tirado adentro", relató el secretario ejecutivo."Vamos a meter una denuncia como sector campesino para que se investigue quién dio la orden de quemar nuestra sede. Si la justicia no actúa, haremos justicia por usos y costumbres", dijo Vargas.El panorama en la AsambleaLos manifestantes cruceños aceptaron que el censo sea dentro de dos años, pero exigen a la Asamblea Legislativa Plurinacional que lo establezca.El problema es que los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) que responden al expresidente Evo Morales (2006-2019) consideran que con un decreto es suficiente, mientras que el oficialismo que responde al presidente Arce aceptó debatir sobre los tres proyectos de ley.Mientras, las negociaciones siguen en la Asamblea Legislativa para poner fin al paro que ya costó a Bolivia más de 1.000 millones de dólares, según el Gobierno.A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Morales advirtió al pueblo boliviano que de ser aprobada la llamada "ley del censo" en el Legislativo, "será la primera norma que surge como producto del pacto de los autonombrados 'renovadores', que en realidad son traidores, con bancadas de la derecha golpista".Según el diputado Héctor Arce —que responde al expresidente— hacer una ley como piden los cívicos cruceños "es quitar autoridad al hermano presidente Lucho Arce, quien tiene la competencia para llamar a un censo. La Asamblea usurparía funciones que no están en sus facultades", dijo en conferencia de prensa.Al cumplirse un mes de paro, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, expresó su desazón por la falta de la ley que exigen, porque, aunque ya quieren terminar el paro, se encuentran con que los legisladores del MAS no tienen tanto apuro en votar la ley.Calvo advirtió al presidente Arce: "No juegue con nosotros, porque ya hemos tomado la decisión de revisar qué hacemos los cruceños en un país que no nos quiere. Con gobernantes que de verdad odian y no quieren que seamos el pilar fundamental de esta Bolivia, reprimida por un Gobierno que solamente saca y saca y no le da a su gente".Ante estas nuevas amenazas separatistas, el secretario ejecutivo de los campesinos resaltó que su federación tiene 300.000 afiliados en todo el departamento, que ronda los dos millones de habitantes."Si siguen con su plan de hacer una Santa Cruz federal, responderemos desde nuestra organización, presente en todo el departamento. Haremos nuestras autonomías regionales [contempladas en la Constitución] para que nos lleguen los recursos según la cantidad de personas que seamos", dijo Vargas.Y explicó: "Haremos gestión para nuestra gente. Haremos caminos, carreteras y hospitales. Preferimos que no den esa plata a la Gobernación, porque se la gasta en política. Se la va a dar al Comité cívico para que tengan mejores motos esos de la Unión Juvenil Cruceñista".

