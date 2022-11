De México a Perú: AMLO respalda a Castillo con la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico

https://sputniknews.lat/20221122/de-mexico-a-peru-amlo-respalda-a-castillo-con-la-suspension-de-la-cumbre-de-la-alianza-del-pacifico-1132785435.html

El presidente mexicano, López Obrador, señaló que el evento puede trasladarse a Lima. En otro orden, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel se reunió en Moscú con su par ruso, Vladimir Putin. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El presidente peruano Pedro Castillo agradeció la posibilidad de que la cumbre de la Alianza del Pacífico se realice en su país y no en México, como estaba previsto inicialmente los días 25 y 26 de noviembre. El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, César Landa, luego declaró que la entrega de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico (de México a Perú) se realizaría en Lima en la primera semana de diciembre.El evento a realizarse en México fue cancelado debido a que el Congreso peruano no habilitó el viaje de Castillo al país norteamericano. Chile y Colombia también son parte de la Alianza.Perú atraviesa un sostenido enfrentamiento político entre el Gobierno y el Congreso opositor. Esto ha provocado la presencia de una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el país sudamericano para reunirse con actores de ambas partes."Durante un largo periodo en México, a finales del siglo XX y principios del XXI, la vocación latinoamericanista se perdió para favorecer intereses y proyectos de EEUU. Con la Alianza del Pacífico, la Cumbre de las Américas o con la CELAC, México regresa al escenario con una posición firme sobre la unidad de los procesos latinoamericanos", dijo a En Órbita el politólogo y analista Antonio Attolini, director del consejo editorial del portal de noticias El Soberano.Durante la cumbre, Perú iba a asumir la presidencia pro tempore de la alianza, hoy en manos de México. Para el encuentro en el país norteamericano estaba prevista la asistencia, en calidad de invitados, del presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, y del argentino Alberto Fernández.Por primera vez, desde que la alianza se formó en 2011, todos los países miembros están gobernados por partidos de izquierda.Los mandatarios de Chile, Gabriel Boric, y el colombiano Gustavo Petro, viajarán al encuentro con López Obrador para mantener reuniones bilaterales."Los objetivos de la Alianza del Pacífico han sido muy claros. Es el caso de una negociación de casi una década sobre el Acuerdo Transpacífico (TPP), que pone a la región en el centro de un nuevo orden económico, no con EEUU como centro, sino a China y al sureste asiático", indicó el experto.A criterio de Attolini, "más allá de las actuales coincidencias ideológicas [entre los gobiernos de la Alianza], las actuales condiciones mundiales [situación económica, efectos del conflicto en Ucrania] llevan a diversificar estas fuentes de relaciones comerciales".En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la reunión del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con su par ruso, Vladimir Putin, en Moscú.Por otra parte, Cuba llora la muerte de su cantautor Pablo Milanés, fallecido en España a los 79 años, donde residía desde el año 2017. Sobre el impacto de la ausencia del artista, dialogamos con el cantautor cubano Mauricio Figueiral.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

