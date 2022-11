https://sputniknews.lat/20221122/duda-niega-en-dialogo-con-bromistas-rusos-que-varsovia-quiera-desatar-una-guerra-con-moscu-1132763139.html

Duda niega en diálogo con bromistas rusos que Varsovia quiera desatar una guerra con Moscú

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente polaco Andrzej Duda, en una conversación con los bromistas rusos Vovan y Lexus, que se hicieron pasar por el presidente... 22.11.2022, Sputnik Mundo

La conversación de Vovan y Lexus con Duda tuvo lugar el pasado 15 de noviembre, día en que ocurrió el suceso. Este 22 de noviembre en la cuenta de Rutube de los bromistas apareció una grabación de la charla con el líder polaco."Créanme, soy muy cuidadoso. No culpo a los rusos, esto es una guerra. Creo que ambos bandos se culparán mutuamente por esta guerra. ¿Creen que necesito una guerra con Rusia? No, no la deseo. No quiero eso. No quiero una guerra con Rusia, y soy extremadamente cauteloso, créanme, extremadamente cauteloso", afirmó Duda.Según el mandatario polaco, fue su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien acusó a Rusia de lo sucedido.En opinión del mandatario de Polonia, el incidente se refiere al artículo cuarto, y no al artículo quinto de la Carta de la OTAN.Duda también señaló que se sentía más preocupado por la posibilidad de una catástrofe nuclear debido a un ataque contra las centrales atómicas de Ucrania que a causa de a una "bomba sucia".El pasado 15 de noviembre, varios medios de comunicación de Polonia informaron que dos misiles habían impactado en la localidad de Przewodów, a unos siete kilómetros de la frontera con Ucrania, causando la muerte de dos civiles. Más tarde las autoridades dijeron que se trataba de un solo proyectil.El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco afirmó que era un misil de fabricación "rusa", denominación usada para referirse a la antigua producción soviética.Los representantes del Ministerio de Defensa de Rusia calificaron la narrativa polaca de "una provocación intencionada que busca aumentar la tensión".Al día siguiente, Duda, declaró que no había indicios de que la caída del misil en Polonia fuera un ataque deliberado contra su país, y admitió que no existían pruebas de que hubiera sido lanzado por Rusia, sino, por el contrario, era "muy probable que se tratara de un misil antibalístico utilizado por las fuerzas de defensa ucranianas".A su vez, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, admitió que los datos preliminares confirmaban que los sistemas de defensa aérea ucranianos habían alcanzado Polonia.

