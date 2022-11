https://sputniknews.lat/20221122/el-ajo-un-ingrediente-beneficioso-para-la-salud-1132759567.html

El ajo, un ingrediente beneficioso para la salud

El ajo, un ingrediente beneficioso para la salud

Conoce las principales propiedades y contraindicaciones del ajo y cómo influye el consumo de esta planta en el organismo humano.

2022-11-22T11:23+0000

2022-11-22T11:23+0000

2022-11-22T11:23+0000

estilo de vida

🥚 alimentación

💗 salud

beneficios

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1132760847_0:469:2048:1621_1920x0_80_0_0_955784734794d08d61486224148f43b1.jpg

AjoEl ajo es probablemente uno de los cultivos más antiguos. Según algunos relatos, las primeras menciones se encuentran hace miles de años en la región de Asia Central.En el año 2600 a. C. se encuentra la mención del ajo en tablillas sumerias. En aquella época, los antiguos habitantes lo consideraban una planta mágica. Se creía que el ajo salvaba las valiosas cosechas de las peligrosas plagas. Hoy podemos leer una leyenda que habla de los esclavos egipcios que utilizaban el ajo en su dieta, ya que mejoraba la fuerza física.Los antiguos griegos utilizaban el ajo no solo para tratar diversas dolencias respiratorias, sino también para mejorar la fertilidad masculina. La antigua Roma se distinguió especialmente en el uso de este producto. A cada legionario se le daba ajo para que se lo cuelgue del cuello. El ajo era una especie de talismán. Además se aplicaba como agente antibacteriano que salvaba de enfermedades y parásitos. En el siglo IX, en Rusia también comenzaron a cultivar activamente el ajo, pero hasta la fecha no hay datos sobre si todos los segmentos de la población podían consumirlo o si solo estaba al alcance de la aristocracia. El ajo se hizo muy popular en la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Esto se debía a sus propiedades antibacterianas que ayudan a combatir las infecciones.En Europa, se creía que el ajo era una planta mágica que podía incluso hacer frente a la peste. Según las leyendas, el ajo se usaba para escapar de los vampiros, e incluso hoy en día existe esta historia tan aterradora entre los niños.El municipio de Las Pedroñeras situado en la región de Castilla la Mancha en España es considerado oficialmente la capital mundial del ajo.Sobre el productoEl ajo es un tipo de planta perenne y pertenece a la familia de las Amarilis que el ser humano suele consumir como alimento. Se caracteriza por un olor bastante específico y muy fuerte, así como por su carácter picante. Algunos son incluso venenosos.Valor nutricional del ajo crudoCabe mencionar que el ajo contiene un gran número de nutrientes diferentes. Incluye calcio (181 mg), potasio (401 mg) y fósforo (153 mg), así como vitaminas B, C, K y E. Posee un alto contenido de magnesio (25 mg), selenio (14,2 mg), manganeso (1,67 mg) y yodo.No se puede olvidar que el ajo es sorprendentemente calórico. Hay 149 kilocalorías por cada 100 gramos de este producto, pero como se consume casi siempre en pequeñas cantidades, es poco probable que pueda perjudicar tu figura.Su principal ingrediente activo es la alicina, que es lo que le da su olor fuerte.VariedadesLas variedades de ajo se diferencian de acuerdo con varios criterios:Normalmente el color depende de la temporada de plantación: el blanco es típico de las plantas de primavera, el rosa-morado de las de invierno. Sin embargo, en el mundo existen ajos de diversos colores y matices: blanco, negro (el ajo blanco tras una manera especial de conservarlo descubierta por los coreanos), rosado, violeta, morado, colorado y castaño.Propiedades útilesEn el siglo XVIII, las propiedades científicas del ajo fueron investigadas por Louis Pasteur. Fue el primero en demostrar las propiedades antibacterianas de la planta. Según sus investigaciones, los gérmenes no crecen alrededor de los dientes de ajo. Aparte de eso, la planta posee numerosos beneficios para el cuerpo humano.Cuando se utiliza el ajo con regularidad, no pasa mucho tiempo antes de que se noten cambios en la normalización de los latidos del corazón y la circulación sanguínea. El ajo estimula significativamente la formación de nuevas células sanguíneas en el organismo.ContraindicacionesEl ajo, como cualquier otra planta, no puede ser completamente positivo. Hay que consumirlo con prudencia. No se debe comer ajo en exceso para no envenenarse. La razón es que contiene fitoncidas, que en grandes cantidades no tienen un efecto muy positivo en el organismo.El consumo excesivo de ajo puede tener un efecto negativo en el sistema gastrointestinal. Si se consumen más de tres dientes al día, se puede experimentar un aumento de los gases, calambres abdominales, diarrea e incluso dolores de cabeza. No es aconsejable consumir ajo si no se ha comido lo suficiente antes o en ayunas a causa de que puede provocar acidez y dolor. Además, debes evitar el ajo si padeces alergias o epilepsia, ya que puede provocar otro ataque.Los que están a dieta necesitan limitar su consumo, ya que puede estimular el apetito y es bastante calórico en sí mismo.Cómo consumirlo correctamenteEs mejor comer no más de uno o dos dientes de ajo al día y de forma cruda. Sin embargo, un poco de tratamiento térmico no le hará mucho daño y sus beneficios se mantendrán. Incluso después de la cocción, el ajo sigue siendo un excelente alimento desintoxicante y conserva grandes beneficios digestivos, el jugo gástrico será secretado activamente, estimulando el apetito.Los alimentos con un alto contenido en grasa, como la manteca de cerdo, deben comerse con ajo, porque el jugo gástrico provocado por comer el ajo acelera la descomposición de las grasas.Ajo en ayunasEl consumo del ajo en estómago vacío irrita la mucosa gástrica y puede provocar una úlcera.Cómo elegirlo y almacenarloLo más importante es asegurarse de que no haya podredumbre ni moho en ninguna parte. Hay que inspeccionar la cabeza de ajo, debe estar en una cáscara seca. Las flechas no deben ser germinadas, ya que esto disminuye el valor del producto. Presta atención a las flechas verdes. Si las encuentras, es mejor seleccionar otra opción.Para almacenarlo, coloca el ajo en la nevera. Separa las cabezas de la humedad para que el ajo no se estropee antes de tiempo. Para que el olor del ajo no impregne el resto de los productos, guárdalo en un recipiente cerrado. Si piensas almacenar la planta durante más de un mes, sería genial un lugar seco y fresco como un sótano.Uso del ajo en la cocinaLa aplicación de esta planta en la cocina es muy popular en la mayor parte de nuestro planeta desde hace mucho tiempo. Se añade a una enorme lista de platos y, como especia, el ajo es el favorito de gran parte de la población mundial. Se lo puede agregar a las ensaladas, a las carnes y a una variedad de aceites. Por ejemplo, el ajo es utilizado para hacer la famosa salsa al norte del Mediterraneo alioli.

https://sputniknews.lat/20210831/las-ventajas-y-desventajas-de-comer-ajo-quienes-deberian-evitarlo-1115606565.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

propiedades de ajo, beneficios de ajo, contraindicaciones de ajo, variedades de ajo, propiedades útiles, consumo de ajo, ajo valor nutricional,