El robo de aceite, nuevo objetivo de los delincuentes en Chile

Una importadora de productos alimenticios de Santiago de Chile denunció el robo de un volumen de aceite de girasol por un valor de 700 millones de pesos (750.000 dólares), desde sus bodegas. El robo, según reportaron, se produjo en un lapso de dos años.La empresa Prosud detectó maniobras sospechosas en la administración de sus sistemas de control de almacenaje electrónicos al notar un llamativo descenso en el almacenaje de aceite que no coincidía con las cantidades dispuestas en el inventario electrónico.La compañía relató a medios chilenos que "se logró descubrir que, en días y horas no determinadas aún, y de forma reiterada entre los años 2020 y 2022, una red de personas, eventualmente tanto empleados de Prosud como externos, realizaron una serie de maniobras fraudulentas para lograr hacerse de grandes cantidades de aceite marca Natura, apropiaciones que lograron disimular manipulando la información del sistema de forma indebida", explica el medio Radio Bío Bío.Según los detalles de la causa, los ladrones manipularon el sistema informático "mediante la distorsión de los inventarios virtuales de los físicos, ya sea enviando el producto hurtado a ubicaciones ficticias y eventualmente realizando otras maniobras que impidieron el seguimiento y trazabilidad entre lo físico y el inventario digital".La investigación logró la detención, el domingo 20 de noviembre en la ciudad de Arica (norte), de un hombre de 26 años y una mujer de 57 años acusados de receptación de 173 cajas de aceite, luego del robo de más de 500 cajas del producto hace un mes, informó Radio Cooperativa."En su poder se encontraron 173 cajas de aceite que habían sido sustraídas en un robo en un lugar no habitado en el sector de Cerro Sombrero de Arica. Ellos indican que lo adquirieron a un precio mucho menor que el establecido en el comercio", comentó el subprefecto Juan Abarca, jefe de la Brigada de Robos de Arica de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).El impacto de la pandemia por COVID-19 en los costos logísticos y la sanciones contra Rusia aplicadas desde 2022 convirtieron al aceite en uno de los bienes alimenticios que ha experimentado mayores alzas de precios a nivel mundial y se ha convertido en un artículo codiciado.En el caso chileno, según datos del Ministerio de Agricultura de Chile, en enero de 2022 el litro de aceite de cocina tenía un precio de 1.943 pesos (1,87 dólares), mientras que hacia noviembre del mismo año, el precio había trepado a los 3.100 pesos (3 dólares).

