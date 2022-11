https://sputniknews.lat/20221122/escopetarra-el-simbolo-de-paz-creado-de-una-escopeta-y-una-guitarra-por-un-artista-colombiano-1132745285.html

"Escopetarra": el símbolo de paz creado de una escopeta y una guitarra por un artista colombiano

"Escopetarra": el símbolo de paz creado de una escopeta y una guitarra por un artista colombiano

Decenas de miles de colombianos han muerto durante décadas a razón del conflicto armado, con diversos frentes, y si bien el país ha iniciado procesos de paz de... 22.11.2022

De la guerrilla, concretamente el Movimiento 19 de abril (M-19), surgió el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. En su juventud militó en la organización, partícipe del conflicto armado interno de Colombia entre 1974 y 1990, la cual, tras su desmovilización en 1990, se transformaría en la Alianza Democrática M-19, la segunda fuerza política más importante en la Asamblea Constituyente de 1991.Bajo sus siglas, Petro fue electo como parlamentario de la Cámara de Representantes en las elecciones de 1991. Esta fotografía puede servir como ejemplo de la presencia que tienen los movimientos armados en el país sudamericano, en un escenario donde el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se mantiene activo y en armas, si bien ha comenzado el proceso de diálogo con la actual administración en busca de la construcción de paz.En ese marco, diferentes artistas desde varias disciplinas, lenguajes y plataformas, como el músico César López, han buscado alternativas de conciencia y pacificación mediante el arte.El 45 Salón Nacional de Artistas (45SNA), por ejemplo, alberga los trabajos de varios artistas colombianos que, desde la plástica, la investigación o las prácticas comunitarias, emplean el arte como ruta de reflexión ante la violencia que durante décadas ha desafiado a Colombia.López, quien conversó sobre sus perspectivas artísticas y sociales con Sputnik, es inventor de la llamada escopetarra, palabra compuesta que resulta de la suma de "escopeta" y "guitarra", y que efectivamente describe un objeto resultante de la fusión de un rifle AK-47 con el brazo encordado de una guitarra: un instrumento musical que invita a la reflexión sobre la violencia."Pasó de ser un arma de fuego a ser utilizada como un instrumento de paz en distintas partes del mundo", describe el Centro Nacional de Memoria Histórica tras recibir un ejemplar de la escopetarra en donación de López.Primeros pasos: un batallón artístico contra la violencia"Vengo de un proceso de casi tres décadas de resistencia en Colombia frente a hechos violentos, frente a la guerra o el conflicto armado interno", describe el músico."Creamos en el 2000 un proyecto llamado 'El Batallón Artístico de Reacción Inmediata', un grupo de artistas que reaccionaba de inmediato a hechos de violencia en las ciudades, atentados, bombas, explosivos, y decidimos salir con instrumentos musicales a acompañar a las víctimas en su momento de dolor, de angustia, de desesperación", apunta.En ese terreno nació el fusil intervenido como guitarra, concretamente en el año 2003, describe, luego del estallido de una bomba en un reconocido club de la ciudad de Bogotá, capital del país latinoamericano."Llegamos a acompañar a las víctimas y es ahí donde un soldado me quiebra mi guitarra con su fusil para impedir nuestro paso, nuestro acercamiento al lugar de los hechos", lo que sembró en López la idea de crear el objeto simbólico de la escopetarra."Pero realmente el sentido, el significado profundo se lo han dado los años y los recorridos por los territorios".Un profundo daño emocional: causa de guerraA López y sus compañeros activistas artísticos los movilizó una idea central: la sospecha de que la causa central de la guerra colombiana es un profundo daño emocional.La rabia, el odio, los deseos de venganza se suman al resentimiento, el miedo, la culpa entre las consecuencias afectivas de la confrontación entre los grupos armados rebeldes y las fuerzas oficiales colombianas, opina López, tras miles de víctimas en el camino."Eso no se resuelve desde las leyes solamente y sanar esas emociones heridas de un país de 50 años de guerra tiene que suceder a través de las artes, por eso hemos ideado distintas estrategias unidas por un solo eje, que es la música", defiende.Entre sus actividades recuerda la jornada 24-cero, para llamar al paso de 24 horas sin ninguna muerte violenta en Colombia, o la Orquesta Nacional de la Esperanza, que dotó de instrumentos musicales a comunidades apartadas y afectadas por el conflicto armado, o bien los conciertos de la resistencia para reflexionar el país desde la canción."Y por último yo diría que la escopetarra como símbolo de la posibilidad del cambio, la escopetarra como museo itinerante de nuestro dolor, pero también de nuestra capacidad de transformar esa violencia en algo que construye y que sana".Posibles inmensidades de sensibilidadA pesar del desafío, López considera inmensas las posibilidades del arte ante la urgencia de transformar el lugar que ocupa en la vida de las comunidades, en los procesos formativos y educativos.A diferencia de las disciplinas consideradas duras, como las matemáticas o la historia, el dibujo, el teatro y las actividades artísticas en general son usualmente ligadas al entretenimiento, observa el músico, lo que las lleva al menosprecio."Pero precisamente de eso estamos hablando, de transformar el papel y el lugar que ocupan las artes porque las artes tienen todo por hacer para alcanzar la paz, hacer memoria, recordar las cosas que nos han dolido y que nos han pasado, educar generaciones nuevas de niños y niñas sensibles, capaces de tomar decisiones en dirección a la vida y a la paz, problematizar la realidad", enlista, por su capacidad de observar matices."Y finalmente diría pintar un futuro: el arte es capaz de mostrarnos el camino hacia dónde debemos conducir este mundo que nos está tocando vivir, así que en esa inmensa capacidad y posibilidades de las artes y de la música yo me muevo para pensar que tenemos una misión muy importante", enfoca.La obligación de escuchar a las víctimasUna de las tareas del artista es escuchar a las víctimas de la violencia, considera el músico. "Es allí, en ellas y en ellos, donde se albergan las lecciones más importantes como sociedad, no sólo porque han sido precisamente testigos directos del dolor y de la tragedia, sino porque en ellos habita una importantísima reflexión y capacidad para perdonar, para reconciliarse, unas reflexiones profundas sobre el valor de la vida, de todo lo vivo"."Yo diría que la sociedad está en deuda con la gente que ha vivido la guerra y que ellos y ellas son grandes maestros que debemos aprender a escuchar", redondea.El arte es la autopista por la que caminan al encuentro los opuestos, considera el músico, además de que deja grabada la emoción de los momentos vividos para evitar la repetición de la guerra.Este apetito de no repetición queda consignado en películas, canciones, pinturas, poemas, obras de teatro, y contribuye a la prevención, valora."El rol de las artes es precisamente hablar y dialogar con las emociones incluso de quienes practican la violencia, ellos no son máquinas, son seres humanos, escudriñar en sus traumas, o en sus intereses, o en sus circunstancias, nos permitiría desactivar muchas de las causas de la violencia", deduce.El arte frente al narcotráfico mexicanoSin una orientación de oposición política, el crimen organizado en México también ha provocado lesiones humanitarias profundas con miles de víctimas durante décadas, por lo que el país norteamericano también ha enfrentado sus huellas de dolor desde la elaboración artística, como estudia la doctora Jessica Soto, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).Sinaloa, estado del occidente mexicano, es uno de los principales territorios de cultivo y trasiego de drogas, donde se desarrolló el llamado Cártel de Sinaloa, y cuya salida al océano Pacífico convierte a la entidad en un enclave estratégico de enlace comercial entre Colombia, precisamente, y las costas occidentales de Estados Unidos.En ese contexto, analiza Soto también en diálogo con Sputnik, los grupos delictivos han logrado construir una red de operación en diversas ciudades mexicanas, con influencia a nivel económico, político, social y cultural.Este último ámbito, dice la doctora, se ve modificado por la llamada cultura del narco, que impone estereotipos y estilos de vida atractivos para muchos jóvenes, entre otras cosas por su promesa de bonanza económica y bienestar material."Aunado a ello está la violencia que estos grupos delictivos imponen en las ciudades para mantener el control, creando miedo e inseguridad. Es por ello que los grupos de colectivos de artistas urbanos tienen como objetivo promover, a través de sus actividades artísticas: artes gráficas, pintura, literatura, música y teatro, una conciencia colectiva", apunta."Por un lado muestran los problemas que se generan y propicia el narcotráfico y por el otro lado promueven la paz a través de acciones o intervenciones en el espacio público, donde se busca integrar a la sociedad en general para que seamos todos los que logremos un cambio en la estructura y tejido social", evalúa la investigadora.El arte construye conciencia social y activismo más allá del embellecimiento, califica Soto, pues no es lo mismo hablar de cifras de personas asesinadas y desaparecidas que pintar los rostros de las víctimas, lo que les otorga la resonancia que les arrebató la violencia.Así, cierra, la cultura juega un rol importante en la creación de espacios de representación que permitan encarar los problemas y crear resistencias colectivas rumbo a la transformación del entorno.En esos linderos figura el colectivo de gráfica comunitaria Juan Panadero, activo en la capital de Sinaloa, Culiacán, a unos 1.200 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, que ha desarrollado obra gráfica en torno a los retratos de personas desaparecidas en la mira de colectivos de búsqueda.Sabuesos Guerreras, Voces Unidas por la Vida, Padres y Madres de hijos de Desaparecidos, Colectivo Uniendo Corazones y Colectivo Unidas por el Dolor buscan a personas víctimas de violencia criminal en Sinaloa, y sus retratos han sido recreados por Juan Panadero y adheridos a las paredes en las calles de Culiacán, además de otros espacios públicos a la vista, como cabinas telefónicas.

