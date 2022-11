https://sputniknews.lat/20221122/francia-actual-campeon-del-mundo-derrota-a-australia-en-catar-2022-1132788391.html

Francia, actual campeón del mundo, derrota a Australia en Catar 2022

MOSCÚ (Sputnik) — Francia venció 4-1 a Australia en la Copa Mundial de Catar 2022, en un partido en el que remontó un gol en contra y espantó a los fantasmas... 22.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-22T21:39+0000

2022-11-22T21:39+0000

2022-11-22T21:48+0000

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1132787997_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_fe2c9e1d8a81bf44f368307e0b668e6c.jpg

Los franceses, entre los favoritos al título, no quisieron que les pasara lo mismo que a los argentinos, que cayeron por 1-2 ante Arabia Saudí en la primera gran sorpresa de la jornada y de la Copa Mundial, así que se posicionaron desde temprano como líderes del Grupo D.Australia abrió la cuenta a los nueve minutos por intermedio de Craig Goodwin, quien remató a placer un pase perfecto de la muerte de Matthew Leckie desde la derecha, luego de que el lateral izquierdo francés, Lucas Hernández, quedara tendido en el césped con visibles muestras de dolor. Hernández abandonó el campo tres minutos después para dar entrada a su hermano Theo.A Francia le costaba tomar el control del partido, aunque lo intentaba una y otra vez, casi siempre a través de Kylian Mbappé. Sin embargo fue el centrocampista Adrien Rabiot el que puso el empate a los 26 minutos, al rematar de cabeza un centro de Theo Hernández desde la izquierda, después de que Australia despejara un tiro de esquina.El gol de Les Bleus golpeó a los rivales, que por momentos se perdieron en la cancha y no soportaron la presión, hasta el minuto 32, cuando Rabiot robó una pelota y cedió a Oliver Giroud, quien remató a placer para poner el 2-0. El partido tomaba entonces su cauces normales y los campeones del mundo espantaron el fantasma de las sorpresas, al menos por el momento.Francia pudo ampliar la cuenta en el minuto 44, pero el remate de Mbappé, a dos metros de la puerta, se marchó por arriba del travesaño. Australia tuvo un respiro, incluso pudo empatar, pero el cabezazo de Jackson Irvine, dos minutos después, fue a parar al poste.Así se fueron al descanso y antes de los cinco minutos del reinicio, Giroud estuvo a punto de ampliar la diferencia al conectar de volea un centro de Theo Hernández, que se marchó cerca del palo izquierdo, pero no fue hasta el 68 cuando llegó el 3-1 por cabezazo de Mbappé a un centro preciso de Ousmane Dembélé. La pelota fue al palo y de ahí a la red.Apenas cuatro minutos después, Mbappé se fue por la izquierda y lanzó un centro perfecto, que no perdonó Giroud para poner el 4-1 e igualar a Thierry Henry como máximo anotador con la selección francesa. El otrora delantero del Arsenal y Barcelona marcó en 51 ocasiones en 123 encuentros, mientras el actual 9 de Les Bleus logró la misma cantidad en 114 partidos.Giroud fue el delantero titular de la Francia campeona del mundo en Rusia 2018, sin embargo no marcó ningún gol en siete partidos, y apenas en el primero en Catar 2022 ya suma dos dianas.En el resto del partido, Francia tuvo otras oportunidades, incluyendo una de Ibrahima Konate en el final del tiempo reglamentario, pero el arquero Matthew Ryan lo evitó con un paradón enorme, que evitó que el marcador se moviera de nuevo.

2022

