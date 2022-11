https://sputniknews.lat/20221122/iran-comienza-a-enriquecer-uranio-al-60-en-la-planta-de-fordo-1132753616.html

Irán comienza a enriquecer uranio al 60% en la planta de Fordo

Irán comienza a enriquecer uranio al 60% en la planta de Fordo

MOSCÚ (Sputnik) — Irán comenzó a enriquecer uranio al 60% en su planta de Fordo, en respuesta a la reciente resolución del Organismo Internacional de Energía... 22.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-22T09:14+0000

2022-11-22T09:14+0000

2022-11-22T09:14+0000

internacional

irán

uranio

oriente medio

organismo internacional de energía atómica (oiea)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/103509/64/1035096448_0:712:1335:1463_1920x0_80_0_0_34d2dd654fa588747b9cdb81d5d68c08.jpg

Según el medio, la producción en Fordo "alcanzó una fase estable el lunes [21 de noviembre] por la mañana". Además, Irán comenzó a inyectar gas en dos cascadas de centrifugadoras IR-2m e IR-4 en el sitio de Natanz, y se prepara para hacerlo en otras dos cascadas.El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, afirmó la víspera que la resolución recientemente aprobada por la Junta de Gobernadores del OIEA persigue "fines políticos" y va en contra de Irán. En respuesta, agregó el diplomático, Teherán decidió el 20 de noviembre implementar "ciertas medidas" en los sitios de enriquecimiento de Natanz y Fordo.El 17 de noviembre, la Junta de Gobernadores del OIEA adoptó a propuesta de Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido una resolución que, según varios medios, urge a Irán a explicar la presencia de partículas de uranio en tres sitios no declarados.En un informe anterior, el OIEA señaló que Irán "ha seguido realizando actividades de enriquecimiento que no se ajustan a su plan" presentado en 2016.Desde el 23 de febrero de 2021, consta en ese documento, el OIEA "no ha tenido acceso a los datos y los registros recopilados por su equipo de vigilancia utilizado para vigilar las centrifugadoras y la infraestructura conexa en almacenamiento, y desde el 10 de junio de 2022, cuando este equipo fue retirado, no se han realizado más tareas de monitorización". El OIEA ha tenido acceso periódico a las plantas de Fordo y Natanz, pero desde el 23 de febrero no ha podido acceder diariamente a esas instalaciones, según lo solicitado.

https://sputniknews.lat/20221109/el-oiea-constata-cumplimiento-del-paic-por-parte-de-iran-1132276851.html

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

irán, uranio, oriente medio, organismo internacional de energía atómica (oiea)