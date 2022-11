https://sputniknews.lat/20221122/latinoamerica-llora-la-muerte-del-cantautor-cubano-pablo-milanes-1132774951.html

Latinoamérica llora la muerte del cantautor cubano Pablo Milanés

El fallecimiento del referente de la Nueva Trova Cubana cala hondo en la región y presidentes y líderes políticos lo despiden rindiéndole homenaje y recordando...

La muerte del músico embargó de tristeza a toda una región que creció escuchando sus composiciones pertenecientes al movimiento nacido durante los años sesenta —luego de la Revolución Cubana en 1959— identificado como la Nueva Trova, que combinaba la música tradicional cubana con textos progresistas.Luego de que trascendiera la noticia de su muerte a los 79 años, en la madrugada de este 22 de noviembre en Madrid, España, mandatarios y referentes políticos de la región se tomaron un momento para dedicarle unas palabras a Milanés.El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, desde Rusia, lamentó la pérdida del cantante, a quien se consideró como "uno de los más grandes músicos" de la isla."Ha muerto Pablo, leemos al despertar este martes [22 de noviembre] en Rusia y el dolor llega con la noticia. Desaparece físicamente uno de nuestros más grandes músicos. Voz inseparable de la banda sonora de nuestra generación", escribió el mandatario cubano a través de Twitter.El primer ministro cubano, Manuel Marrero, extendió sus condolencias a los allegados del músico: "La cultura en Cuba está de luto por el fallecimiento de Pablo Milanés, reconocido cantautor cubano, uno de los fundadores del Movimiento de la Nueva Trova. Llegue a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias", expresó el jefe de Gobierno en la misma red social.Desde el Gobierno también se manifestó el canciller cubano, Bruno Rodríguez , quien aseguró que Milanés "con su imperecedera obra musical prestigiará siempre la cultura cubana".La consternación traspasó fronteras y mandatarios de la región expresaron su pésame. Desde Colombia, el mandatario Gustavo Petro manifestó: "Se ha ido Pablo Milanés. El arte abandona a la música".En Chile, el alcalde de la comuna santiaguina de Recoleta, Daniel Jadue, lamentó la partida de "un músico excepcional" y envió sus condolencias a la familia, amigos y seguidores de Milanés.La ministra de la Secretaría General del Gobierno chileno y diputada, Camila Vallejo, aseguró que "muchos podríamos narrar parte de nuestras vidas con las canciones de Pablo Milanés, un imprescindible de la música" y recordó al artista con la composición Yo pisaré las calles nuevamente que recuerda la represión en Santiago en 1973, luego del golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet (1973-1990) contra el Gobierno democrático de Salvador Allende (1970-1973).Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó sus condolencias por el fallecimiento del trovador en conferencia de prensa. Asimismo, tanto el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, como la exjefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (2018-2024) reconocieron el legado del cubano y compartieron diversos versos incluídos en la canción del artista El breve espacio en que no estás.Sheinbaum expresó su dolor por la muerte del cantautor, aunque sostuvo que la belleza de su música y sus letras, perdurarán. Asimismo, Zaldívar expresó: "¡Qué tristeza! Se ha ido el enorme Pablo Milanés. La vida de muchos, entre los que me incluyo, no se explicaría sin su música. Gracias por tanto", finalizando con "no es perfecta mas se acerca a lo que yo simplemente soñé".Desde Uruguay, el Intendente del departamento de Canelones, Yamandú Orsi, manifestó que "el mundo perdió un pedazo de belleza" con el fallecimiento de Milanés y aseguró que su voz sonará con más fuerza tras su partida.

