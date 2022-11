https://sputniknews.lat/20221122/mexicanos-en-eeuu-se-suman-a-la-marcha-a-favor-de-amlo-1132777146.html

Mexicanos en EEUU se suman a la marcha a favor de AMLO

El próximo domingo 27 de noviembre, ciudadanos mexicanos en Estados Unidos se darán cita en varias ciudades del país norteamericano para manifestarse a favor... 22.11.2022, Sputnik Mundo

En redes sociales, ciudadanos afines a la llamada Cuarta Transformación hicieron un llamado a los mexicanos en Estados Unidos para acudir a la manifestación en apoyo a López Obrador y su iniciativa en materia política y electoral. Será en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, California; Nueva York y Chicago en donde se realizarán las muestras de apoyo al mandatario mexicano, según lo difundido. La reforma electoral impulsada por el presidente mexicano es una de las más polémicas en lo que va de su Administración, pues busca reducir 200 escaños en la Cámara de Diputados, para tener 300 legisladores y no 500 como actualmente hay. Además, propone eliminar los órganos electorales locales e implementar el voto electrónico.Sin embargo, lo que más ha dado de qué hablar y ha desatado las críticas de los grupos opositores al mandatario mexicano es la presunta desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero la reforma de López Obrador no propone eso, sino cambiar el nombre al Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), un organismo que seguirá siendo autónomo.Además, la propuesta busca que en lugar de once sean siete los integrantes del Consejo del INE y que éstos sean electos por el voto popular.El pasado 13 de noviembre, en Ciudad de México y otros estados de la república mexicana se realizaron marchas en contra de la reforma electoral impulsada por el Gobierno en turno, la cual aún tiene que ser discutida en el Congreso mexicano. Luego de la manifestación, el presidente López Obrador señaló en su conferencia de prensa que la marcha, a la cual calculó la presencia de unas 60.000 personas, fue en contra de su Gobierno y no en defensa del INE. Asimismo, acusó las actitudes discriminatorias de los manifestantes.

