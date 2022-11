https://sputniknews.lat/20221122/ministro-de-cultura-de-venezuela-la-cancelacion-de-rusia-de-la-escena-internacional-es-un-absurdo-1132770536.html

Ministro de Cultura de Venezuela: la cancelación de Rusia de la escena internacional es un absurdo

Ministro de Cultura de Venezuela: la cancelación de Rusia de la escena internacional es un absurdo

No se puede borrar o excluir ninguna parte de las culturas de la humanidad y por lo tanto la cancelación de los medios de comunicación rusos en otros países es... 22.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-22T18:46+0000

2022-11-22T18:46+0000

2022-11-22T18:46+0000

internacional

🎭 arte y cultura

rusia

venezuela

💬 entrevistas

sputnik (medio de comunicación)

áfrica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109194/94/1091949488_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_452bd67c2cf04e531e6699a661831f07.jpg

"La cancelación de un actor político y cultural como es Rusia, de la escena, digamos, comunicacional internacional, es un absurdo. Y nosotros, abogando siempre por la paz, creemos que deben escucharse todas las voces, que deben verse todos los rostros. Y que ninguna parte de la cultura o de las culturas de la humanidad deben ser borradas o excluidas. Más bien la fortaleza de la humanidad es su diversidad, no la amputación de una parte de esa diversidad cultural, porque eso nos debilita a todos", destacó el ministro en los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Venezuela.Agregó que hace 20 años Venezuela vivió un golpe de Estado contra el comandante Hugo Chávez, que incluyó lo que se conoció como el silencio informativo.Descolonización y batalla culturalRespecto al tema de la descolonización, Villegas declaró que la independencia formal de los países no significó el fin de la colonia.Añadió que la cultura es un terreno en el que la batalla muchas veces parece pacífica, pero cuando, por ejemplo en el arte se excluye a la creación de los venezolanos de origen afro, allí hay una violencia que parece pacífica porque los niños y las niñas crecen sin verse, ellos mismos representados en las artes visuales."Tenemos una parte de nuestra historia que no la han contado. Y eso es violento. Parece pacífico porque los mecanismos son sutiles, pero no es pacífico. Es muy violento, por ejemplo, que al cabello rizado se le diga en nuestro país pelo malo. Le atribuye maldad a un rasgo cultural, humano o anatómico. Ese tipo de expresiones que aparentemente son pacíficas, encierran mucha violencia. Por eso la construcción de la paz en una cultura de paz pasa por el reconocimiento de la diversidad. No pasa por la adquisición acrítica del modelo cultural impuesto desde los centros hegemónicos de poder, particularmente de la industria cultural de Hollywood y de toda esa industria del espectáculo", aseguró.El ministro enfatizó que le agrada la invitación que hicieron al continente africano como su continente invitado de honor, los acerca con África, con una raíz cultural de la población venezolana."Nosotros hemos reivindicado nuestra raíz africana, así como estamos orgullosos del resto de los componentes de nuestra identidad cultural. Nos enorgullecemos del aporte de África a nuestra identidad", señaló.El político concluyó que la Feria Internacional del Libro de Venezuela es una creación del Comandante Hugo Chávez que rápidamente echó raíces como la principal actividad cultural artística del país. "Cada año es muy esperada porque permite no solamente tener acceso a la oferta editorial, instituciones públicas y privadas nacionales. Instituciones y visitantes extranjeros. Sino también en contacto con las diversas manifestaciones del arte. Tenemos danza, pintura, música, teatro. Que se siente convocado por el libro y la lectura. Además, en esta ocasión la hemos realizado en los espacios de la Galería de Arte Nacional aquí en Caracas, que ofrece verdaderos tesoros del arte venezolano", destacó.Asimismo, aseguró que ha sido todo un éxito en estos días de la feria. Mucha gente, muchos participantes, mucha alegría y agrado con los libros que se han venido presentando.

https://sputniknews.lat/20221105/agrupacion-turetsky-destaca-importancia-de-amistad-y-solidaridad-entre-rusia-y-venezuela-1132245331.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🎭 arte y cultura, rusia, venezuela, 💬 entrevistas, sputnik (medio de comunicación), áfrica