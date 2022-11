https://sputniknews.lat/20221122/quien-es-ilan-goldfajn-el-primer-brasileno-en-presidir-el-bid-1132776663.html

Quién es Ilan Goldfajn, el primer brasileño en presidir el BID

Quién es Ilan Goldfajn, el primer brasileño en presidir el BID

Un acuerdo entre Argentina y Brasil permitió al economista Ilan Goldfajn ser electo como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)... 22.11.2022

El economista brasileño Ilan Goldfajn, expresidente del Banco Central de Brasil, fue elegido como nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tras un acuerdo alcanzado entre Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina, que a último momento retiró a su candidata.Goldfajn quedó confirmado como nuevo titular del BID luego de que el Gobierno argentino aceptara retirar el nombre de la economista Cecilia Todesca, actual secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina. Según el diario argentino Página 12, la negociación para que Buenos Aires apoye al candidato brasileño implica que la Vicepresidencia de Sectores, la Gerencia de Infraestructura y un nuevo Instituto de Género e Igualdad del BID quedarán en manos de economistas argentinos.El nuevo presidente del BID reemplazará al estadounidense Mauricio Claver-Carone, que había sido electo en 2020 en una polémica designación que rompía la tradición de reservar el cargo para latinoamericanos. Apoyado por Donald Trump (2017-2021) pero sin la simpatía de Joe Biden, Claver-Carone fue destituido en 2022 tras una denuncia interna por mantener una relación afectiva con una subordinada.La salida de Claver-Carone terminó de oficializarse en septiembre de 2022. Desde entonces, el cargo había quedado de forma interina en manos de la economista hondureña Reina Irene Mejía Chacón. Así, el brasileño será el séptimo presidente en la historia del BID, tras el interinato de Chacón (2022), Claver-CaroneIlan Goldfajn será el séptimo presidente en la historia del BID y el primero nacido en Brasil. Antes de él pasó el interinato de Mejía Chacón (2022); el destituido estadounidense Mauricio Claver-Carone (2020-2022); el colombiano Luis Alberto Moreno (2005-2020); el uruguayo Enrique V. Iglesias (1988-2005); el mexicano Antonio Ortiz Mena (1971-1988); y el chileno Felipe Herrera (1960-1971).Como todos los presidentes del BID, el brasileño "supervisará las operaciones y administración del Banco, que trabaja con el sector público de América Latina y el Caribe, presidirá el Directorio Ejecutivo del BID y el Directorio Ejecutivo de BID Invest, que trabaja con el sector privado de la región". También "liderará el Comité de Donantes de BID Lab, el laboratorio del Banco para proyectos de desarrollo innovadores", explicó el organismo en un comunicado.Su candidatura había sido propuesta por el presidente brasileño Jair Bolsonaro pero no tuvo objeciones por parte del presidente electo Luiz Inacio Lula da Silva. Hasta ahora, Goldfajn se desempeñaba como director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI). El economista brasileño asumirá el cargo el próximo 19 de diciembre de 2022 y se mantendrá en el cargo por un periodo de cinco años.Goldfajn adelantó que sus prioridades serán "combatir la desigualdad y mejorar la producción y el suministro de alimentos, desarrollar la resiliencia de las naciones ante los impactos del cambio climático y ayudar a los productores de combustibles fósiles a realizar una transición responsable hacia los combustibles renovables; e invertir en infraestructura física y digital para atraer capital privado e innovación".Goldfajn, reconocido por su paso en el Banco CentralEn Brasil, Goldfajn es reconocido por su pasaje al frente del Banco Central de Brasil (BCB), institución de la que primero fue director de Política Económica entre 2000 y 2003, últimos años de gestión de Fernando Henrique Cardoso y los primeros meses del primer Gobierno de Lula (2003-2011).Goldfajn regresó al Banco Central de Brasil ya como presidente en 2016, cuando el entonces mandatario Michel Temer (2016-2018) lo designó. Analistas brasileños destacan que durante su gestión logró mantener la inflación dentro del rango meta tras los picos registrados en años anteriores y bajó la tasa de interés del 14,5% al 6,5%.En su perfil biográfico en el sitio del FMI, el organismo destaca que durante su estadía en el BCB Goldfajn implementó cambios regulatorios para "abrir las puertas a nuevos jugadores en la industria de los servicios financieros" como las fintech, empresas dedicadas a los servicios financieros a través de medios tecnológicos. Sectores empresariales de Brasil reconocen al nuevo titular del BID como el creador del programa BC+, destinado a "modernizar" el sistema financiero.La actividad de Goldfajn al frente de la política monetaria le valió ser galardonado en 2017 como el Banquero Central del Año, distinción otorgada por la revista The Banker del grupo Financial Times. Al año siguiente recibió el premio a Mejor Banquero Central pero de la revista Global Finance.Goldfajn también tiene experiencia en el sector privado, donde fue economista jefe y socio de Itaú Unibanco y presidente del Consejo Consultivo de Credit Suisse Brasil, además de socio de los fondos de inversiones Ciano y Gávea.

