'The Sunday Times': Reino Unido evade con vacíos legales sus propias sanciones contra Rusia

'The Sunday Times': Reino Unido evade con vacíos legales sus propias sanciones contra Rusia

Al Reino Unido han arribado al menos 39 cargamentos de petróleo ruso desde febrero, aunque estaban registrados como importaciones de otros países

El barco petrolero Mariner III salió de las costas rusas, concretamente el puerto de Tuapsé, con alrededor de 200.000 barriles de hidrocarburo, que tras cinco días en altamar se encontraron con la embarcación griega Marinoula para transferir la carga.La nave griega arribó al puerto inglés de Immingham para descargar alrededor de 250.000 barriles de petróleo el 6 de junio de 2022, no obstante las declaraciones oficiales apuntan que no hubo ningún intercambio entre Londres y Moscú en junio o julio, de acuerdo con información del medio local.Desde que Rusia inició su operación militar especial, al menos 39 embarcos de su petróleo han arribado a los puertos británicos, con un valor de más de 200 millones de libras esterlinas (alrededor de 236 millones de dólares), transacciones que han sido clasificadas como provenientes de otros países para evadir las sanciones económicas occidentales contra los energéticos rusos.En total, unos 778 millones de libras esterlinas (cerca de 919 millones de dólares) de petróleo ruso han sido adquiridos desde marzo por el Reino Unido mediante 10 puertos de la isla británica, según cifras de comercio del país europeo.The Sunday Times aseguró haber rastreado al menos cuatro navíos que han transportado más de 1 millón de barriles de petróleo ruso al mismo puerto inglés. En tanto, el puerto de Thamesport ha recibido 130 millones de libras esterlinas (unos 153 millones de dólares) de petróleo ruso clasificado como importaciones a Polonia, Bélgica y Países Bajos.Desde el 8 de marzo, unos días después del inicio de la operación militar especial, el entonces primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció un plan para contener las importaciones británicas de petróleo ruso."Nuestras sanciones comerciales, financieras y personales están teniendo un efecto en la economía rusa. El Gobierno británico ha enviado un mensaje claro al régimen de Putin y aquellos que lo respaldan en su guerra contra Ucrania", aseveró entonces el parlamentario Kwasi Kwarteng.Especialistas en intercambio marítimo señalaron que la manera en que el Reino Unido registra sus importaciones, así como las transferencias de barco a barco, dificultan la aplicación de sus sanciones contra el energético ruso.El país de envío es el que se utiliza para considerar la nacionalidad de una importación, no el país donde se produce la mercancía, lo que permite a Londres registrar, por ejemplo, bienes chinos como alemanes si provienen del territorio europeo.El exlíder del Partido Conservador Iain Duncan Smith llamó a echar abajo este vacío legal, de manera que se impida un etiquetado conveniente para evadir las sanciones occidentales contra la economía rusa.Analistas marítimos señalaron que las transferencias de barco a barco, que permiten aliviar la carga de embarcaciones muy pesadas para operar en algunos puertos, han aumentado su frecuencia desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania.

