https://sputniknews.lat/20221123/delincuencia-e-inflacion-acechan-la-temporada-navidena-en-chile-1132792853.html

Delincuencia e inflación acechan la temporada navideña en Chile

Delincuencia e inflación acechan la temporada navideña en Chile

Con la cercanía de las fiestas de fin de año, la Cámara Nacional de Comercio de Chile analiza el efecto que la situación económica del país tendrá en la... 23.11.2022, Sputnik Mundo

2022-11-23T02:25+0000

2022-11-23T02:25+0000

2022-11-23T02:26+0000

economía

chile

comercio

centro comercial

seguridad

inflación

consumo

navidad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107496/90/1074969071_0:85:3501:2054_1920x0_80_0_0_7c0f85e0c65c107c38c3949e44dc08e9.jpg

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) chilena estima que se sentirán los efectos de la alta inflación que sufre el país en la temporada de compras navideñas de diciembre. Según los datos de CNC, históricamente en este mes las ventas son un 40% superiores a otros meses y acumulan el 13% de las ventas anuales del retail o comercio minorista.La inflación en Chile registró en octubre de 2022 un incremento intermensual del 0,5% e interanual del 12,8%.La CNC pronostica que habrá una contracción en el sector minorista de entre 20 y 25% respecto al mes de diciembre de 2021, cuando se registraron ventas históricas debido a la alta liquidez que había gracias a los retiros del 10% de las AFP y las ayudas fiscales.Según la encuesta que hizo la CNC a 631 consumidores de la capital Santiago y de las Regiones, el 86% de los encuestados comprará regalos navideños este año. Entre quienes no realizarán compras para las fiestas, el 65% aduce como motivo la "difícil situación económica".Dentro del grupo que realizará compras navideñas, un 44% cree que hará menos cantidad de compras este diciembre. Asimismo, el 41% dice que gastará menos dinero en los regalos de Navidad que el año pasado.Según la encuesta de respuesta múltiple, entre las razones para gastar menos en esta temporada el 61% aduce una peor situación económica familiar y el 55% alega que es por la inflación."Pensamos que el sector [del comercio] va a decrecer entre un 2 a un 3% las ventas. Eso va a tener un impacto en la economía. Y eso es producto de que la gente va a contar con menos recursos", aseguró Mewes en el noticiero 24 horas de la Televisión Nacional de Chile.Inseguridad y asaltos a centros comercialesPor otra parte, la CNC también ve con preocupación los problemas de inseguridad en centros comerciales del país. El domingo 20 de noviembre bandas de delincuentes con armas de fuego asaltaron los centros comerciales Mall Plaza Oeste y Mall Plaza Norte."Estamos ad portas de una nueva navidad y nos podemos ver enfrentados a nuevos delitos de estas características, y las personas no pueden vivir atemorizadas", dijo Mewes en Mañana será otro día, de Radio Concierto de Chile, y urgió una respuesta rápida del Gobierno. "Vamos a apoyar todas las iniciativas que el Gobierno tenga, pero tiene que ponerle velocidad", dijo el presidente de la CNC.Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, apuesta a investigar "qué hay detrás de estos ataques, que sin duda son concertados", aunque no descartó implementar el despliegue de Carabineros en los centros comerciales."En este tipo de delitos, así como en muchos otros, el Gobierno está poniendo la máxima prioridad", concluyó Tohá.

https://sputniknews.lat/20221117/boric-presenta-plan-en-apec-para-atraer-inversores-a-chile-1132555879.html

https://sputniknews.lat/20221122/el-robo-de-aceite-nuevo-objetivo-de-los-delincuentes-en-chile-1132788237.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

chile, comercio, centro comercial, seguridad, inflación, consumo, navidad