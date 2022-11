https://sputniknews.lat/20221123/desafio-en-peru-dialogaran-el-gobierno-y-el-congreso-tras-la-visita-de-la-oea-1132815379.html

Desafío en Perú: ¿dialogarán el Gobierno y el Congreso tras la visita de la OEA?

La misión del organismo regional dejó el país con su propuesta a la mediación entre Ejecutivo y Legislativo, lejos de posibles acuerdos políticos. En otro orden, abordamos las visitas de los presidentes de Chile y Colombia a México. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El presidente peruano Pedro Castillo manifestó su disposición al diálogo ante una misión especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en medio de la crisis que enfrenta al Ejecutivo con el Legislativo."Estamos dispuestos a sacar adelante el país con el resto de instituciones y que se mantenga el equilibrio de poderes", sostuvo.El grupo de alto nivel de la organización con sede en Washington concluyó este martes 22 su visita a Perú y exhortó a ambos poderes del Estado dialogar para resolver sus conflictos políticos.A criterio del entrevistado, "su pedido era una especie de pedido de auxilio dentro de una narrativa de victimización frente a un presunto exceso de la oposición. Es cierto que esta [a través del Congreso] ha intentado derrocarlo por medios constitucionales, al menos”."Dentro del actual contexto político peruano es difícil pensar que la OEA pueda hacer algo más que invocar al diálogo o presentarse como mediador". Habrá un informe que, considero, no será favorable totalmente para alguna de las partes", señaló Awapara.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló por teléfono con Pedro Castillo, sobre la cancelación de la cumbre de la Alianza del Pacífico. AMLO calificó de "grosero" el paso del Congreso del país andino al negar el permiso al mandatario para viajar a la capital del país norteamericano.En tanto, el Tribunal Constitucional ordenó al Congreso anular el proceso de denuncia contra el presidente Pedro Castillo por "traición a la patria".El Legislativo había anunciado el proceso en febrero luego de que el presidente declarara en una entrevista que su país podría facilitar una salida al mar para Bolivia.El Tribunal declaró fundada la demanda de "habeas corpus", presentada por la defensa de Castillo contra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— las visitas a México de los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y del colombiano Gustavo Petro. Ambos se reunirán con el anfitrión Andrés Manuel López Obrador. Dialogamos con el analista político y periodista mexicano Julián Andrade.Por otra parte, el Parlamento Europeo adoptó una resolución no obligatoria que reconoce a Rusia como "Estado patrocinador del terrorismo" por su operación militar especial en Ucrania.Ante esto, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, respondió vía Telegram que la Eurocámara sea nombrada como "patrocinador de la estupidez".En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

