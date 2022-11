https://sputniknews.lat/20221123/eeuu-autoriza-importaciones-de-petroleo-ruso-a-algunos-estados-de-la-ue-1132789945.html

EEUU autoriza importaciones de petróleo ruso a algunos estados de la UE

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos autorizó transacciones relacionadas con la importación de petróleo ruso a Bulgaria, Croacia o cualquier miembro sin... 23.11.2022

El reglamento de la UE, adoptado en junio, contenía varias exenciones con respecto a Bulgaria, Croacia y cualquier estado miembro de la UE sin litoral, que se han incorporado en la guía estadounidense recientemente publicada sobre la implementación de la política de precios máximos para el crudo ruso.Específicamente, se autorizó a Bulgaria a ejecutar acuerdos concluidos antes del 4 de junio de contratos para la compra, importación o transferencia de petróleo crudo y productos derivados del petróleo transportados por mar desde Rusia entre el 5 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2024.Se autorizó a Croacia a comprar, importar o transferir gasóleo de vacío originario de Rusia, si no hay disponible un suministro alternativo de gasóleo de vacío, entre el 5 de febrero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.A partir del 5 de diciembre, la UE también autorizó a cualquier miembro sin litoral del bloque a comprar petróleo transportado por mar ruso si se interrumpe el suministro de petróleo crudo por oleoducto desde Rusia hasta que se restablezca el suministro o hasta que el Consejo de la UE decida poner fin a esta exención.Además, el Tesoro anunció que Estados Unidos ha permitido descargar petróleo ruso solo en los casos en que sea necesario para hacer frente a emergencias de embarcaciones, incluso en relación con la seguridad de la salud y la protección del medio ambiente.Asimismo, informó que Estados Unidos autorizó todas las transacciones relativas al transporte marítimo de petróleo crudo del proyecto ruso Sakhalin-2 únicamente para su importación a Japón.EEUU no aplicará tope de precios a crudo ruso transformado fuera de ese país El tope a los precios del petróleo ruso no aplicará al crudo "significativamente transformado" fuera de ese país, anunció el Tesoro de EEUU. El Tesoro agregó que una vez que el petróleo sea transformado significativamente fuera de Rusia, no será considerado de ese origen, por lo que no se le aplicará el tope de precios. Asimismo, EEUU no importará petróleo ruso en el marco del recientemente renovado plan para topear los precios del crudo de ese país, adoptado por Washington y sus aliados."La determinación no autoriza la importación de petróleo ruso a EEUU", consignó el Tesoro.Más temprano el martes 22, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que EEUU y sus aliados del G7 están cerca de acordar un tope de precios para el petróleo ruso, que estaría entre los 60 y 70 dólares por barril.En marzo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prohibió las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia en rechazo a la operación militar que Rusia lanzó a fines de febrero en Ucrania.

