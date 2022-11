https://sputniknews.lat/20221123/el-gobierno-de-colombia-inicia-un-camino-de-consenso-para-alcanzar-la-paz-con-el-eln-1132790838.html

El Gobierno de Colombia inicia un camino de consenso para alcanzar la paz con el ELN

El Gobierno de Colombia inicia un camino de consenso para alcanzar la paz con el ELN

A diferencia de otros procesos, el Gobierno de Gustavo Petro buscó integrar un equipo negociador diverso, con voces de todos los sectores de la sociedad... 23.11.2022, Sputnik Mundo

El Estado colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) retomaron los diálogos de paz el lunes 21 de noviembre, luego de tres años de suspendidas las negociaciones para buscar una solución acordada del conflicto armado.La reanudación de las conversaciones tuvo lugar en Caracas, Venezuela, y estuvo acompañada por los países garantes: Venezuela, como anfitriona; Cuba, donde quedaron suspendidos los acercamientos en 2019, bajo el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), y Noruega, que acompañó el Acuerdo de Paz con las FARC firmado en 2016. La Misión de Verificación de Naciones Unidas y la Iglesia católica desempeñarán el rol de mediadores y acompañantes.Con este paso, que se veía improbable bajo el mandato de Duque, se comienza a materializar la estrategia de Paz Total que el presidente Gustavo Petro le encomendó a Danilo Rueda, comisionado para la Paz.El equipo del GobiernoEn la cabeza del equipo negociador está Otty Patiño, fundador y exintegrante de la guerrilla urbana M19, exconstituyente en 1991, cercano al presidente Petro y experto en resolución de conflictos.Entre otros negociadores están José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), los senadores del Pacto Histórico Iván Cepeda y María José Pizarro y los militares retirados coronel Álvaro Matallana y almirante Orlando Romero.Lafaurie fue el nombre que más produjo comentarios, El presidente de Fedegán es esposo de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, considerada la más férrea opositora al Gobierno de Petro. Asimismo, lidera un gremio con implicaciones en el conflicto armado: la lucha por la tierra. Ha sido crítico del mandatario desde antes de llegar a la Casa de Nariño y del proceso de paz con las FARC.El mismo expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), líder natural del Centro Democrático, lo aceptó en una carta enviada a la opinión pública.El equipo del ELNEl ELN ratificó como su jefe negociador a Pablo Beltrán, quien venía desempeñando ese rol desde 2016, cuando el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) inició diálogos con la guerrilla. El excomandante supremo del ELN Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, se desempeñará como asesor especial.Durante la instalación, el jefe negociador del ELN reiteró la voluntad de paz de la guerrilla e hizo un llamado a caminar por la vida. "Entendemos el momento y nos hacemos responsables de él. Esta mesa debe ser un instrumento de cambio. Esperamos no fallar a esa expectativa de cambio", aseguró Beltrán.Las expectativas sobre el procesoLa intención de buscar una vía negociada para el fin del conflicto con el ELN comenzó con el Gobierno Santos. Este proceso pasó por tensiones y congelamiento de las relaciones por la reactivación de ataques terroristas por parte de la guerrilla. No obstante, en marzo de 2018 Santos ordenó continuar con los diálogos y trasladar la sede desde Quito (Ecuador) a La Habana, Cuba.La llegada de Duque a la Presidencia significó obstáculos para el proceso, por las condiciones unilaterales que este impuso. En enero de 2019, levantó de forma definitiva la mesa de negociación en Cuba y ordenó la captura del equipo del ELN, tras el ataque a la Escuela de Policía General Santander el 17 de enero, en el que murieron más de 20 uniformados.Petro en campaña fue enfático en su disposición de negociar con el ELN. Y a su llegada a la Presidencia puso todo su empeño para entablar las conversaciones que la comunidad internacional y expertos en Colombia ven con buenos ojos y expectativas.Una de las estrategias para construir un consenso fueron los acercamientos del primer mandatario con líderes opositores. No con la senadora Cabal, sino con el expresidente Álvaro Uribe. Y creando una política de Paz Total robusta a través del Congreso.No obstante, el analista advierte que el Gobierno debe buscar de forma permanente sostener dicho consenso, especialmente en los momentos más adversos que se puedan presentar durante las negociaciones. Y para lograr este objetivo, opinó, se debe llegar de una forma ágil a un acuerdo, sin dejar en el centro a las víctimas, para que no suceda lo que ocurrió en el cambio de poder entre Santos y Duque.La primera fase se concentrará en analizar los seis ciclos en los que se avanzó en la negociación con el Gobierno de Santos. Con esto, se harán ajustes a la agenda y a la ruta de diálogos. Aunque Caracas acogió el acercamiento del Gobierno y el ELN para un nuevo intento de paz, no será la única sede sino que se alternará con los otros países garantes.

